Presídio da Glória (IRS) será reativado no segundo semestre

Instituto de Reabilitação Social (IRS) da Glória Crédito: Arquivo / AG

O Instituto de Reabilitação Social (IRS) da Glória, Vila Velha, será reativado. O local passa por reformas para receber cerca de 500 detentos do regime semi-aberto. Essa é uma das ações do Governo do Estado para tentar diminuir a superlotação dos presídios capixabas, que atualmente abrigam quase nove mil presos além da capacidade.

O IRS foi desativado em 2011. O presídio já foi palco de muitas rebeliões. Na época, 329 detentos que ocupavam o local foram transferidos para o complexo prisional do Xuri, inaugurado no mesmo ano.

De acordo com o secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos Cruz, as obras já estão em andamento e a primeira etapa do serviço deve ser concluída até junho. As outras etapas serão a implantação de projetos laborais, escola e cursos para os detentos. Segundo o secretário, finalizando a primeira etapa o local já terá condições de receber os detentos, mas a data ainda será definida. “Estamos em tratativa com o Ministério Público e com o poder judiciário e vamos ter o cronograma fechado em cerca de 30 dias”.

O sistema carcerário capixaba comporta 13.800 detentos, mas atualmente tem mais de 22 mil presidiários. Segundo o secretário, a criação de novas vagas é apenas uma das ações para combater a superlotação.

“Estamos com cerca de nove mil detentos em excesso, então, toda vaga que se criar está ajudando nessa diferença. Estamos buscando alternativas, além da criação de vagas, trabalhar com monitoramento eletrônico, audiências de custódia para liberar mais rapidamente os acusados que não têm necessidade de ficarem presos e agilizar a computação do regime de cumprimento de pena. tem preso que, às vezes, não consegue fazer a progressão porque não tem advogado”, explicou.

Sobre a atuação de milícias e facções criminosas dentro dos presídios do Estado, o secretário disse que existem líderes presos, mas eles não têm nenhum poder dentro dos presídios.