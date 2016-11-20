Presidiários do Estado poderão reduzir pena através da leitura de livros

Um projeto já existente em estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais e no Norte do Espírito Santo pode ajudar detentos a reduzirem a pena por meio da leitura de livros. O objetivo é ressocializar e educar os presidiários para que não voltem para o mundo do crime.

O projeto é desenvolvido pela Defensoria Pública da União no Estado (DPU-ES). O detento terá até quatro dias a menos na pena a cada livro lido. Para provar, ele precisará fazer uma resenha, que será corrigida por alunos e professores universitários e homologada por um juiz da Vara de Execuções Penais.

A defensora pública Karina Rocha Mitleg Bayerl é idealizadora de uma campanha chamada “Remir pela leitura”, que prevê arrecadar livros para os presídios do Estado. Segundo ela, a inspiração veio de ideias semelhantes em outros Estados e em uma penitenciária de São Mateus, no Norte do Estado, onde o projeto já existe, por iniciativa da direção.

"Eu vejo a remissão da leitura não apenas como uma forma para reduzir a pena, mas para fazer um trabalho integrado com a psicologia e assistência social para se fazer um perfil desse interno e trabalhar melhor a ressocialização dele”, analisou a defensora.

Próximos passos

A defensora explica que junto à arrecadação dos livros é realizada uma conversa com o Governo do Estado para que um projeto de lei seja levado para apreciação dos deputados na Assembleia Legislativa para formalizar a remissão das penas. A doação dos livros que serão levados para os presídios já pode ser feita por qualquer pessoa na sede da Defensoria Pública da União, no Bairro Santa Lúcia, em Vitória, até março de 2017.