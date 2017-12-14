Presidente Kennedy continua com maior PIB per capita do país

Presidente Kennedy Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo AG

O município de Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo, continuou com o maior PIB per capita do Brasil, em 2015. Naquele ano, a população da cidade era de 11.309 habitantes e o valor do PIB per capita foi de R$ 513.134,20. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (14).

Apesar da manutenção de Presidente Kennedy no primeiro lugar do ranking de PIB per capita entre os municípios, outras cidades do litoral sul do Espírito Santo que também são produtores de petróleo e gás perderam posições. Esse é o caso de Itapemirim e Marataízes. A coordenadora de Divulgação do IBGE, Renata Coutinho, avalia que a queda de preço das commodities em 2015 pode ter impactado o resultado desses municípios.

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Anchieta é outra cidade do litoral sul do Estado que também caiu posições no ranking. Nesse caso, de acordo com Renata Coutinho, a paralisação da Samarco no fim de 2015 pode ter influenciado a queda do PIB per capita do município.

Em relação ao PIB nominal, Vitória registrou o maior número do Estado: R$ 23 bilhões. O município manteve o segundo lugar no ranking do PIB per capita considerando apenas as capitais brasileiras.

Já na lista das cidades com os maiores PIBs do Brasil, a capital capixaba perdeu duas posições em relação a 2014, saindo do 31º lugar e indo para o 33º. Serra também perdeu posições. No entanto, segundo o secretário municipal da Fazenda, Cláudio Mello, isso não significa que o município produziu menos riquezas.

A Serra registrou um PIB de aproximadamente R$ 17 bilhões em 2015. De acordo com Cláudio Mello, duas cidades se destacaram e acabaram ultrapassando o município. “Houve um crescimento maior de duas cidades: Paulínia, em São Paulo, e Florianópolis, capital de Santa Catarina. Mesmo a Serra tendo crescido, essas variáveis fizeram com que essas cidades ultrapassassem o município.”

VITÓRIA

Entre os municípios mais ricos do Espírito Santo, depois de Vitória, estão Serra, com R$ 17 bilhões, e Vila Velha, que também perdeu posições, com R$ 11 bilhões.

Cidade de Vitória Crédito: Wing Costa