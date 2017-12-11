Presidente do TRE-ES pede rigor na fiscalização eleitoral para 2018

As eleições de 2018 estão cada vez mais próximas e a Justiça Eleitoral está em alerta para que todo o processo seja feito com transparência e legalidade. Entre as medidas recentemente aprovadas e que já vão valer para o ano que vem, uma das principais é o rigoroso controle para as doações e o teto de gastos para as campanhas.

Outro assunto que tem levantado discussões recentes no meio político é a difusão de notícias falsas na internet. Uma prática que ganhou muita notoriedade no ano passado, durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Annibal de Rezende Lima, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Crédito: Eduardo Dias

É em meio a esse cenário de alerta que o desembargador Annibal de Rezende Lima tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (11). O vice-presidente para o biênio 2018-2019 será o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Logo após a posse, o presidente Annibal de Rezende Lima destacou a importância de investigações rigorosas para evitar qualquer irregularidade nos gastos de campanhas políticas de 2018.

“Esse foi o apelo que eu fiz à Polícia Federal, porque a Polícia Federal é a polícia judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Fiz um apelo a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, fazem parte do processo eleitoral. Para que nós possamos ter eleições livres e, sobretudo, eleições limpas”, declarou.

A respeito do controle da disseminação de notícias falsas, o novo presidente do TRE-ES afirmou que já existe uma grande mobilização para combater o problemas.

“O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está adotando as providências iniciativas com relação a isso. O ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, reuniu profissionais da área, em Brasília, para discutir esse assunto. Esse assunto preocupa muito à Justiça Eleitoral, porque poderá haver uma manipulação da vontade popular”, explicou o desembargador Annibal de Rezende Lima.