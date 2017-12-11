Presidente do TRE-ES pede rigor na fiscalização eleitoral para 2018

As eleições de 2018 estão cada vez mais próximas e a Justiça Eleitoral está em alerta para que todo o processo seja feito com transparência e legalidade. Entre as medidas recentemente aprovadas e que já vão valer para o ano que vem, uma das principais é o rigoroso controle para as doações e o teto de gastos para as campanhas.
Outro assunto que tem levantado discussões recentes no meio político é a difusão de notícias falsas na internet. Uma prática que ganhou muita notoriedade no ano passado, durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos.
É em meio a esse cenário de alerta que o desembargador Annibal de Rezende Lima tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (11). O vice-presidente para o biênio 2018-2019 será o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.
Logo após a posse, o presidente Annibal de Rezende Lima destacou a importância de investigações rigorosas para evitar qualquer irregularidade nos gastos de campanhas políticas de 2018.
“Esse foi o apelo que eu fiz à Polícia Federal, porque a Polícia Federal é a polícia judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Fiz um apelo a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, fazem parte do processo eleitoral. Para que nós possamos ter eleições livres e, sobretudo, eleições limpas”, declarou.
A respeito do controle da disseminação de notícias falsas, o novo presidente do TRE-ES afirmou que já existe uma grande mobilização para combater o problemas.
“O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está adotando as providências iniciativas com relação a isso. O ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, reuniu profissionais da área, em Brasília, para discutir esse assunto. Esse assunto preocupa muito à Justiça Eleitoral, porque poderá haver uma manipulação da vontade popular”, explicou o desembargador Annibal de Rezende Lima.
Questionado sobre o cronograma de recadastramento biométrico obrigatório nos municípios de Cariacica e Serra, o presidente TRE-ES afirmou que ainda precisa se inteirar do assunto para posteriormente divulgar as datas.