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ELEIÇÕES 2018

Presidente do TRE-ES atribui à biometria atraso na apuração dos votos

"A biometria faz com que o eleitor gaste mais tempo na sua própria identificação. Portanto, pode ser que uma das causas para uma demora um pouco maior do processo eleitoral seja a identificação biométrica", disse

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 21:54

Publicado em 

07 out 2018 às 21:54
Após a conclusão da apuração dos votos do Espírito Santo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Annibal de Rezende Lima, destacou o combate às notícias falsas e ressaltou que informações de que algumas urnas não estariam computando votos de determinados candidatos não são verdadeiras.
De acordo com o presidente do TRE-ES, não houve erros que alterassem os resultados das apurações no Espírito Santo. “Nós temos certeza de que realmente não aconteceram equívocos. Pode ter sido uma questão de operação da máquina, mas não problema decorrente da própria máquina”, comentou.
Presidente do TRE-ES atribui à biometria atraso na apuração dos votos
Annibal de Rezende Lima também afirmou que, a cada eleição, os trabalhos devem ser aprimorados para combater as chamadas fake news. Segundo o desembargador, para punir quem espalha essas informações falsas, é preciso conseguir identificar os autores e os disseminadores desses boatos.
Ao contrário de outras eleições, o Espírito Santo não foi o primeiro Estado a encerrar as apurações de votos em 2018. Além da dificuldade para o recolhimento de dados de urnas em determinados lugares, como em Itapemirim, no Litoral Sul, o desembargador também afirmou que a biometria também pode ter tornado o processo mais lento. “A biometria faz com que o eleitor gaste mais tempo na sua própria identificação. Portanto, pode ser que uma das causas para uma demora um pouco maior do processo eleitoral seja a identificação biométrica”, disse.
O Espírito Santo foi o terceiro Estado a encerrar a apuração dos votos. O primeiro foi o Distrito Federal, seguido pelo Amapá.

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