Presidente do TJ-ES: Zavascki era portador das melhores virtudes pessoais em um homem público

O Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), desembargador Annibal de Rezende Lima, afirmou em um comunicado que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, era portador das melhores virtudes pessoais presentes em um homem público. O ministro morreu na tarde desta quinta-feira (19), aos 68 anos, após a queda de um avião em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. A morte de Teori foi confirmada pelo filho do magistrado Francisco Zavascki em uma rede social.

O comunicado do Judiciário capixaba ocorreu no início da noite desta quinta. O presidente do TJ destacou as qualidades profissionais de Teori. “O Brasil perde, com a morte do Ministro Teori Zavascki, um homem público portador das melhores virtudes pessoais e o Supremo Tribunal Federal priva-se de um jurista culto, firme e sereno”.

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Annibal também lembrou da atuação do ministro na Operação Lava Jato. “O povo brasileiro não se esquecerá jamais do trabalho que o ministro Teori vinha realizando na Suprema Corte, especialmente na condução da denominada Operação Lava Jato”, destacou.

A Infraero informou que a aeronave prefixo PR-SOM, decolou às 13h01 do Campo de Marte, na capital paulista. O avião é de pequeno porte e tem capacidade para oito pessoas.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a documentação da aeronave estava em dia, com o certificado válido até abril de 2022 e inspeção da manutenção (anual) válida até abril de 2017.