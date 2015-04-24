Presidente da Vale diz que poluição não é exclusividade capixaba e reclama de poeira no Leblon, Rio de Janeiro

“Se acreditarmos que a poluição na Grande Vitória é fruto das indústrias, poderemos estar criando um grande equívoco”. A afirmação é do presidente da mineradora Vale, Murilo Ferreira, em depoimento na sessão da CPI do Pó Preto da Assembleia Legislativa, na tarde desta quinta-feira (24). Murilo Ferreira também disse que o pó preto não é um problema exclusivo da região metropolitana capixaba. O presidente da mineradora disse que mora no Leblon, Rio de Janeiro, e que a residência dele também sofre com a poeira.“Eu moro no Rio de Janeiro, no Leblon, numa rua que não tem trânsito de ônibus frequentemente. Eu tenho uma varanda muito agradável e posso dizer para os senhores, todo final de semana, quando reunimos amigos e parentes na varanda, a frase dita na minha casa é: vamos levar o pano molhado. Aquele pó que fica ali precisa ser removido para que a gente se sinta melhor”, afirmou.

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Depoimento semelhante

O presidente e os demais representantes da Vale responderam perguntas dos deputados que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. A maioria já havia sido respondida pelo gerente de meio ambiente da empresa, Romildo Fracalossi, que foi ouvido na semana passada. Na ocasião, o presidente da empresa não compareceu e alegou que tinha uma agenda no mesmo horário com a presidente da República Dilma Rousseff (PT).

Segundo Murilo Ferreira, desde a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), em 2007, a empresa já reduziu em 33% a emissão de material particulado no ar da Grande Vitória e novos investimentos serão feitos até 2020. Entretanto, o presidente destacou que não há nenhum estudo que comprove a participação da empresa nas doenças respiratórias.

Se o minério causasse algum problema de saúde, os maiores prejudicados seriam os mais de 13 mil funcionários da Vale, mas nenhum funcionário ficou doente por conta da emissão do pó, de acordo com Ferreira. “Não temos registado problemas oriundos dessa poluição. Os nossos colegas, por estarem no mesmo espaço, seriam as pessoas mais atingidas”, afirmou.

Domus

Os deputados voltaram a questionar porque a empresa não implanta o sistema Domus (que são gigantescos galpões cobertos) nos pátios da mineradora. Fracalossi destacou que análise feita por funcionários da Vale constatou que o sistema não se aplica as atividades da empresa. Entretanto, após pedido do presidente da CPI, Rafael Favatto (PEN), o presidente da Vale afirmou que vai contratar uma empresa para estudar a viabilidade da implantação do Domus.