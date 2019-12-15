Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Natal em Marechal

Presépio em tamanho real é atração de Natal em Marechal Floriano

Esculturas foram instaladas no gramado da pracinha da cidade. Além da família de Jesus, há esculturas de Papai Noel e seu trenó, as renas mágicas e duendes

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 12:04

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

15 dez 2019 às 12:04
Presépio em tamanho real na pracinha de Marechal Floriano Crédito: Montanhas Capixabas
Um presépio em tamanho real é a atração do Natal Luz Cidade do Papai Noel de Marechal Floriano. A instalação está no Centro, na Praça João Henrique Pereira, ao lado do Museu da Imigração (antiga estação ferroviária). Não é possível vê-la a partir da BR 262. É preciso entrar na cidade.
Presépio em tamanho real é atração de Natal em Marechal Floriano
Lá você vai encontrar uma representação do nascimento de Jesus, com os pais Maria e José, recebendo a visita dos Reis Magos, além de outros personagens relatados na tradição. Outras esculturas natalinas também podem ser encontradas no local, como o Papai Noel, seu trenó com as renas mágicas, duendes, casinhas de cogumelo e velas gigantes.
As esculturas foram instaladas no gramado da praça, em meio as orquídeas que são símbolo da cidade, e são permitidas fotos no local.
Confira a programação do natal na cidade:
Dia 21/12 (sábado) - a partir das 20h
- Apresentação da Igreja Quadrangular de Rio Fundo
- Balé Brilho de Natal
- Orquestra de Violões Bom Pastor: Maestro Hugo Leonardo
Dia 23/12 (segunda) - a partir das 20h
- Grande Coral (Coral OAB) - Maestro Max Carvalho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados