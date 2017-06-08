Presentes podem ter variação de preços de até 2.500% em Vitória

12 de junho, dia dos namorados. A data remete ao romance e aos bons momentos os casais. Mas, nem tudo são flores. Principalmente nos valores dos presentes. Uma pesquisa feita pelo Procon de Vitória mostra que os preços de um mesmo produto podem variar em até 2.500% em lojas diferentes. Para os apaixonados que deixam a compra dos mimos para a última hora, a armadilha dos preços pode ser ainda maior, como explica a gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza.

Your browser does not support the audio element. Presentes para o dia dos namorados pode ter variação de preços de até 2500% em Vitória

“Quando você deixa para a última hora, acaba entrando na primeira loja, que está toda decorada de coraçõezinhos, com vitrines bonitas, e não faz uma escolha. A pessoa acaba comprando por impulso e adquire um produto com um preço agregado muito alto”, explica.

As maiores variações de preços foram encontradas nas flores, nos chocolates e nos itens de vestuário. As roupas, inclusive, mostraram a maior variação, chegando a 2.538% de diferença de preço entre um mesmo produto em lojas distintas.

“Há valor agregado pela localização da loja ou pela marca. Mas é bom deixar bem claro que a mesma camisa branca, por exemplo, ela está em uma loja sem nome conhecido e pode estar em outra loja de renome, com uma marca ou grife conhecida, e ela pode ter essa variação”, explica Hérica.

Para não estourar o orçamento na hora de comprar o presente para a pessoa amada, a dica é pesquisar. Mesmo com a data se aproximando, ainda dá tempo de verificar os preços em locais diferentes.

“Assim a pessoa pode conseguir um valor menor e também até descontos. Hoje a pessoa pode pagar à vista ou no débito, conseguindo mais descontos e vantagens. O consumidor precisa pesquisar para não correr o risco de ficar endividado”, recomenda.