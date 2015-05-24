Desde pequena a psicóloga Larissa Cabral frequenta o Parque Moscoso, em Vitória. A lembrança que ela guarda na memória da época de criança é de um parque com jacarés, patos, gangorras, balanços e maçã do amor. O mais antigo parque da cidade, que comemora 103 anos, faz parte da vida de Larissa e de muitos capixabas.Por ser moradora de Vitória, a psicóloga conta que ir ao Parque Moscoso era uma atividade que ela e os pais dela faziam com frequência. “Eu nasci e fui criada aqui perto. Desde pequenininha venho no Parque Moscoso”, contou à Rádio CBN Vitória.
Presente na infância de muitos capixabas Parque Moscoso completa mais um aniversário
Agora, já mãe de Gabriel, cinco anos, ela faz questão de passar essa tradição para o filho, que segundo Larissa, adora brincar no local. “Aqui ele interage com as outras crianças e nós conhecemos novas pessoas. É um lugar muito legal”, afirmou.
Sem animais
A encarregada de limpeza Lucimar Teixeira, 36 anos, também frequenta o parque desde a infância. Atualmente, ela sente falta dos animais que existiam no local. “Era legal porque tinha bichos como jacarés, macacos, mas hoje, por causa das mudanças, não têm mais, mas mesmo assim o parque continua sendo um lugar muito gostoso para fazer piqueniques, lanchar, é muito bom. Adoro vir aqui”, contou.
Lucimar conta que apesar de morar perto do parque, os pais dela faziam questão de acompanhá-la no passeio. Ela lembra que na década de 90, era preciso pagar para entrar no local. “Apesar de ter de pagar, o parque era muito frequentado porque não era um valor alto, era uma quantia simbólica para nos divertirmos”, contou.
Preservar
De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Max da Mata, ao longo dos anos o Parque Moscoso passou por algumas transformações mais a ideia é mantê-lo da forma atual nos próximos anos. Max da Mata informou que os animais foram retirados do parque para que eles não vivessem presos. Atualmente, o parque tem alguns peixes.
Para comemorar o aniversário do Parque Moscoso, neste domingo (24) atrações culturais foram realizadas no local. A comemoração teve bolo e o tradicional “parabéns pra você”. O prefeito da Capital, Luciano Rezende (PPS/foto), participou das atrações.
Ele salientou que o Parque Moscoso tem uma história muito particular com os moradores da cidade e lembrou que carinhosamente o espaço foi apelidado de “Parque Gostoso”.