Desde pequena a psicóloga Larissa Cabral frequenta o Parque Moscoso, em Vitória. A lembrança que ela guarda na memória da época de criança é de um parque com jacarés, patos, gangorras, balanços e maçã do amor. O mais antigo parque da cidade, que comemora 103 anos, faz parte da vida de Larissa e de muitos capixabas.Por ser moradora de Vitória, a psicóloga conta que ir ao Parque Moscoso era uma atividade que ela e os pais dela faziam com frequência. “Eu nasci e fui criada aqui perto. Desde pequenininha venho no Parque Moscoso”, contou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Presente na infância de muitos capixabas Parque Moscoso completa mais um aniversário

Agora, já mãe de Gabriel, cinco anos, ela faz questão de passar essa tradição para o filho, que segundo Larissa, adora brincar no local. “Aqui ele interage com as outras crianças e nós conhecemos novas pessoas. É um lugar muito legal”, afirmou.

Sem animais

A encarregada de limpeza Lucimar Teixeira, 36 anos, também frequenta o parque desde a infância. Atualmente, ela sente falta dos animais que existiam no local. “Era legal porque tinha bichos como jacarés, macacos, mas hoje, por causa das mudanças, não têm mais, mas mesmo assim o parque continua sendo um lugar muito gostoso para fazer piqueniques, lanchar, é muito bom. Adoro vir aqui”, contou.

Lucimar conta que apesar de morar perto do parque, os pais dela faziam questão de acompanhá-la no passeio. Ela lembra que na década de 90, era preciso pagar para entrar no local. “Apesar de ter de pagar, o parque era muito frequentado porque não era um valor alto, era uma quantia simbólica para nos divertirmos”, contou.

Preservar

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Max da Mata, ao longo dos anos o Parque Moscoso passou por algumas transformações mais a ideia é mantê-lo da forma atual nos próximos anos. Max da Mata informou que os animais foram retirados do parque para que eles não vivessem presos. Atualmente, o parque tem alguns peixes.

Para comemorar o aniversário do Parque Moscoso, neste domingo (24) atrações culturais foram realizadas no local. A comemoração teve bolo e o tradicional “parabéns pra você”. O prefeito da Capital, Luciano Rezende (PPS/foto), participou das atrações.