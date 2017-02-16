Presença irregular de crianças em desfiles pode gerar multa de até R$ 10 mil

Os pais que vão levar as crianças ao Sambão do Povo, no Carnaval de Vitória, neste fim de semana, devem ficar atentos para não cometerem irregularidades, assim como as escolas de samba. Todas as crianças que vão desfilar devem estar identificadas com crachá transparente. E tudo deve ser registrado na 1º Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar. Caso contrário, as agremiações podem pagar multa de até R$ 10 mil.

No ano passado 18 multas foram aplicadas às escolas de samba. Os valores variam entre R$ 2 mil e R$ 10 mil. As obrigações fazem parte de uma portaria municipal do ano passado. As agremiações são obrigadas a listar todas as crianças participantes. No final do desfile, todas elas terão um espaço para serem conduzidas por um responsável.

Your browser does not support the audio element. Presença irregular de crianças em desfiles pode gera multa de até R$ 10 mil

A identificação das crianças deve estar pendurada no pescoço, com um crachá transparente ou no braço, com uma pulseira. Nenhum menor de idade pode ser conduzido em carros alegóricos. De acordo com o coordenador do Conselho Tutelar de Vitória, Washingtom Alvarenga, a ideia é evitar abusos contra crianças.

“Na prática é tentar proteger as crianças, visto o momento que estamos passando (de insegurança), e não ter nenhum assédio ou violência contra as nossas crianças e adolescentes acontecendo. Na verdade o Conselho (Tutelar) está trabalhando na prevenção para isso não acontecer”, destacou.