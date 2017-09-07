Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Especiais

Presença do mar é a principal marca da culinária capixaba

Ouça a quarta reportagem da série em comemoração aos 466 anos de Vitória

Publicado em 07 de Setembro de 2017 às 09:26

Publicado em 

07 set 2017 às 09:26
Você conhece a Muma de Siri e a Garoupa Salgada? Estes são apenas dois dos vários pratos inventados e aperfeiçoados, com o passar do tempo, na culinária local, especialmente na cidade de Vitória. Menos famosos do que a Torta e a Moqueca Capixabas, os dois pratos citados quase desapareceram do cardápio no Estado. A reportagem da Rádio CBN traz este e outros exemplos de delícias saboreadas no Espírito Santo. Receitas de ontem e de hoje, como o Kieber, por exemplo, são destaques na culinária capixaba, assunto na quarta reportagem da série especial que comemora os 466 anos de Vitória.
Especial 04 - Kaique Dias - Culinária de Vitória - 9.51s - 07-09-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados