Presença do mar é a principal marca da culinária capixaba

Você conhece a Muma de Siri e a Garoupa Salgada? Estes são apenas dois dos vários pratos inventados e aperfeiçoados, com o passar do tempo, na culinária local, especialmente na cidade de Vitória. Menos famosos do que a Torta e a Moqueca Capixabas, os dois pratos citados quase desapareceram do cardápio no Estado. A reportagem da Rádio CBN traz este e outros exemplos de delícias saboreadas no Espírito Santo. Receitas de ontem e de hoje, como o Kieber, por exemplo, são destaques na culinária capixaba, assunto na quarta reportagem da série especial que comemora os 466 anos de Vitória.
Especial 04 - Kaique Dias - Culinária de Vitória - 9.51s - 07-09-17