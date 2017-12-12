Ediclei Lucindo de Jesus, 25 anos, e Kelvin Brieri Lyra, 22 anos, foram presos por roubar cargas de caminhões Crédito: Divulgação / Polícia Civil

A Delegacia de Roubo de Cargas desarticulou uma organização criminosa que roubava cargas de caminhoneiros que passavam pela BR 101, em Viana. Duas pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (12) e um outro suspeito na semana passada.

De acordo com o delegado Nilton Abdala, há registro de que eles tenham agido em pelo menos três ocasiões, em dezembro de 2016 e em janeiro e maio deste ano. Kelvin Brieri Lyra, 22 anos, era o cabeça da organização. Também foi preso Ediclei Lucindo de Jesus, 25 anos. Marcelo Gomes, 29 anos, foi preso na semana passada e Robson Barros Pinheiro, 31 anos, continua foragido.

Your browser does not support the audio element. Presa quadrilha que roubava cargas na BR 101, em Viana

A quadrilha só roubava cargas de alimentos. O delegado explicou que os bandidos agiam armados e interceptavam caminhões quando passavam pela BR 101, em Viana. “Eles observam o caminhão saindo das empresas, seguem o motorista e agem através de moto. Eles cercavam o veículo e o levavam para um local ermo e lá faziam o transbordo do caminhão”, disse.

O delegado destacou que as mercadorias roubadas eram vendidas para o comércio local, porém, o delegado salienta que comprar carga roubada é crime. “Quem fomentar o roubo de carga e receptar essas mercadorias, nós, junto com a Secretaria da Fazenda, iremos encaminhar o pedido para caçar o CNPJ destas empresas que receberem carga roubada”, afirmou.