Presa mulher que chefiava tráfico em Cariacica e escondia armas num apartamento de luxo

Nove armas de grosso calibre e diversos cartuchos de munições foram apreendidas em um apartamento de luxo do bairro Itapoã, em Vila Velha. Elas pertenciam a Iarla Gomes Brandão, 28 anos, conhecida como "Bruxa", chefe do tráfico de drogas em Cariacica. Chamou a atenção da polícia de parte do armamento ser de fabricação internacional, como Estados Unidos e Israel, com modelos equivalentes aos usados nas guerras do Iraque e Afeganistão. Iarla era foragida da Justiça desde 2011.

A moça foi presa na noite de quinta-feira, também em Itapoã, por militares do 4º e 7º Batalhão da Polícia Militar. Contra a jovem, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, segundo o titular da Delegacia de Crimes Contra Vida de Vila Velha, Ricardo de Almeida.

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“A partir dessa prisão, nosso setor de investigação passou a receber várias informações de que ela teria armas guardadas em casa. Levantamos o endereço e hoje (sexta/31), pela manhã, conseguimos encontrar todo esse material”, explicou o delegado Ricardo Almeida.

Iarla foi vista saindo de um carro, na Avenida Hugo Musso, em Itapoã, Vila Velha, e foi abordada pela polícia. O motorista que conduzia veículo onde ela estava conseguiu escapar. No veículo em que ela estava, a polícia encontrou documentos falsos, uma quantia em dinheiro no total de R$ 10 mil, além de diversos objetos pessoais de alto valo, segundo boletim de ocorrência registrado pela PM. O apartamento onde as armas foram encontradas, inclusive, estava registrado em um dos documentos falsos encontrados com moça.

Tráfico internacional de armas

A jovem é apontada como chefe do tráfico de drogas dos bairros de Nova Brasília, Horizonte, Oriente e Itacibá, em Cariacica. No apartamento dela foram apreendidos dois fuzis americanos de calibre 5.56mm, com valor estipulado em R$ 40 mil. Também foram apreendidas duas pistolas 9mm, de fabricação israelense; duas pistolas .40, uma pistola .380, uma pistola .45, um revólver calibre 38, além 361 cartuchos de diversos calibres e munição para fuzil.

De acordo com o delegado, a polícia irá investigar se a mulher tem ligação com o tráfico internacional de armas e a origem do armamento apreendido. “São armas de grosso calibre, armas que não são comuns encontrar aqui no Estado na mão de criminosos. Temos dois fuzis de fabricação norte-americana, mas graças ao trabalho integrado das polícias, esses traficantes estão presos e as armas fora de circulação”, disse.

Mulher de 'chefão' do crime

Ricardo de Almeida informou ainda que a Iarla possui passagens anteriores pela polícia por tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio. Além disso, ela é mulher de Vanderson Gonçalves Pereira, o Vandinho, 34 anos, um dos bandidos mais procurados do Estado e que foi preso no dia 24 de junho às margens da BR-262, no bairro Jardim América. No carro dele, uma Toyota Hilux SW4, a polícia encontrou duas pistolas calibres ponto 40 e 45.