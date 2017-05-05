Preparatório do Enem 2017 terá 2.000 vagas no ES

Rodrigo* diz que cursos técnicos auxiliam no estudo de matemática para o Enem Crédito: Adriano Oliveira/G1

Os estudantes da rede pública estadual que estão no último ano do ensino médio vão ter uma oportunidade a mais para conseguir uma boa pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017). A Secretaria de Estado da Educação (Sedu), vai abrir, ainda este mês, processo seletivo do curso presencial do Pré-Enem Digital. Serão duas mil vagas, com aulas em 29 cidades do Estado. O critério de seleção será as notas de português e matemática do ano anterior.

Your browser does not support the audio element. Preparatório do Enem 2017 terá 2 mil vagas no ES

As aulas vão começar no mês de junho e serão realizadas no contraturno. Nos dois primeiros meses, os alunos terão reforço de Matemática e Redação, duas vezes por semana. A partir do segundo semestre, além das duas disciplinas, eles terão aulas de outras matérias, como química e física.

Também vai estar disponível para todos os alunos do ensino médio a plataforma online. Através de um cadastro no site da Sedu, o estudante tem acesso a conteúdos diferenciados, vídeos e simulados. De acordo com o secretário de Educação, Haroldo Rocha, todas estas ações visam criar no aluno o desejo de continuar os estudos após o fim do ensino médio. "É um conjunto de ações para estimular os jovens a fazer o Enem, se preparar e buscar o acesso ao ensino superior”, disse.

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