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Os preparativos para o maior evento religioso do Estado, a Festa da Penha, estão em ritmo acelerado em Vila Velha. Nesta terça-feira (24), começou o credenciamento de até 500 veículos de moradores do bairro da Prainha, onde acontecem as festividades. Como as ruas da região ficam interditadas, apenas com este credenciamento será possível circular pelo bairro entre os dias 5 e 13 de abril. A estimativa da prefeitura é reunir 1,2 milhão de pessoas durante a festa.

Segundo a secretária de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Fabiana Maioral, os moradores devem ficar atentos às alterações no trânsito da região. “O objetivo da ação é ordenar o trânsito e a circulação de pessoas no período da festa religiosa para que não haja transtornos”, destacou.

Your browser does not support the audio element. Preparativos para a Festa da Penha começam em Vila Velha

Na Prainha, a estrutura do palco que vai receber a missa de encerramento e o show do Padre Fabio de Melo, no dia 13, já começou a ser montada. Também pela região, ambulantes e comerciantes começam a se preparar para a venda de produtos religiosos. Segundo a vendedora Roseli Souza, a expectativa é de um bom aumento das vendas.

“Sempre vem muita gente, esperamos que venda bastante medalhas, terços, camisas, imagens. É um momento muito especial para a gente, não só pelas vendas, porque também gosto muito de participar da festa”, disse.

Para fazerem as vendas, os ambulantes já começaram a ser cadastrados na sede da prefeitura. A Festa da Penha começa no dia 5 de abril, com a abertura do Oitavário. Por oito dias, no campinho do Convento da Penha, missas serão realizadas. A tradicional Romaria dos Homens acontecerá no sábado (11).