"Prende e solta" de bandidos deixa vítimas e policiais indignados

Interno passa por audiência de custódia no Centro de Detenção Provisória no complexo de Viana Crédito: Bernardo Coutinho | A Gazeta

Estimativas apontam que 50% dos presos em flagrante no Espírito Santo são soltos durante a audiência de custódia e aguardam o julgamento em liberdade. Esse dispositivo legal defendido pelo Poder Judiciário causa indignação nas vítimas e também aos policiais que reclamam do chamado “prende e solta” da Justiça. Confira a primeira reportagem da série especial "Audiências de Custódia".

Your browser does not support the audio element. Patricia Scalzer - Reportagem Especial - Audiências de Custódia - Parte 1 - 8.41s - 03-07-17

Ouça agora como é o trabalho da Defensoria Pública, que auxilia presos em flagrante que não têm advogados, qual o perfil dos acusados e como é a atuação do Ministério Público (MP) nesse procedimento.

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Para o judiciário capixaba, a prisão de quem cometeu um crime em flagrante não é o único caminho para diminuir a violência, o que é contestado por quem já foi vítima de algum criminoso. Confira na terceira e última reportagem da série.