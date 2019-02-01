O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais fazendo buscas por sobreviventes da tragédia causada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS

A destruição causada pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, afetou centenas de famílias e fez o Brasil relembrar cenas de tristeza de três anos antes, no rompimento da barragem da Samarco, em Mariana. Os impactos da tragédia de 2015 também afetaram milhares de capixabas que vivem às margens do Rio Doce e que até hoje lutam na Justiça para receber indenizações.

Cientes de todo o sofrimento e as dificuldades que serão encaradas pelas vítimas de Brumadinho, um grupo de capixabas prejudicados em 2015 está na cidade mineira para dar assistência às vítimas da tragédia mais recente. A intenção dos voluntários é usar própria experiência em um drama parecido para dar orientações na reivindicação de direitos básicos.

Your browser does not support the audio element. Prejudicados em 2015, capixabas oferecem apoio em Brumadinho

O grupo de quatro capixabas faz parte do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). De acordo com Heider José Boza, coordenador do movimento Espírito Santo, o MAB é um projeto nacional, que existe há 30 anos e que atua em território capixaba desde 2015.

Heider explica que muitas famílias capixabas vítimas da tragédia de Mariana tiveram problemas para receber auxílios ou mover ações na Justiça por conta do cadastramento errado de informações na época do acidente. Um erro que o movimento não quer que se repita em Brumadinho.

"A gente sabe que boa parte dos problemas que nós encontramos na bacia do Rio Doce foram cadastros maus feitos, cadastros em que famílias atingidas foram colocadas como famílias não atingidas. Boa parte desses problemas surgem no momento inicial do desastre. O papel do movimento é auxiliar na organização, para que as famílias tenham condições de acessas os seus direitos básicos", explicou o representante do movimento.

Heider José Boza afirmou que membros do MAB mantêm contato diário com as vítimas do desastre de Brumadinho. Segundo o representante do movimento, uma das decisões tomadas pelo grupo foi não aceitar que a empresa Vale fosse a única responsável por fazer o cadastramento das vítimas do acidente.