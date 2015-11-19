Prefeituras temem que lama prejudique turismo na Grande Vitória

A lama que engoliu o Rio Doce deve chegar ao mar neste sábado (21) como prevê o Serviço Geológico do Brasil. A preocupação é que além de causar danos às áreas próximas à foz, em Regência, Linhares, os rejeitos cheguem na orla das praias da Grande Vitória e causem prejuízos ao turismo e à fauna marinha.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura temem que lama prejudique turismo na Grande Vitória

Nesta quinta-feira (19), secretários de meio ambiente de municípios da Grande Vitória se reúnem para discutir ações e estratégias para amenizar os estragos que podem ser causados na região. O secretário de meio ambiente da Capital, Luiz Emanuel Zouain, declarou que a lama pode atingir até a orla do município de Vila Velha fazendo com que os turistas deixem de visitar essas localidades.

Além de prejudicar a balneabilidade, os impactos também podem provocar prejuízos à fauna nativa como explica o Zouain: “Toda costa marinha é ladeada de tartarugas, precisamos preservar isso. Além das baleias jubarte que vêm da Argentina e estão ficando há 10 milhas da nossa costa”, enfatizou.