Prefeituras querem impedir gás, facões e garrafas de vidro nas praias

Praia Crédito: Marcelo Prest

O verão já começou, o movimento nas praias promete ser grande mais uma vez e o que também vai aumentar é o número de ambulantes vendendo produtos nas areias e calçadões. Por conta disso, as prefeituras da Grande Vitória prometem aumentar o cerco para manter a ordem nos balneários e impedir a venda de produtos irregulares.

Em Vila Velha, vendedores de milho verde cozido estão proibidos de andar com os carrinhos pela orla e precisam ter um lugar fixo para atuar. Já a prefeitura Serra estuda a possibilidade de impedir a venda de bebidas em garrafas de vidro até mesmo nos quiosques. Em Vitória, vendedores de coco não poderão usar facões para cortar a fruta. Ações que visam melhorar a sintonia entre banhistas e vendedores.

A limitação aos carrinhos de milho e churrasquinho em Vila Velha é uma medida de segurança para evitar acidentes com as botijas de gás e a água fervendo. A decisão já foi validada, mas os vendedores terão um tempo para se adaptar às medidas.

No caso de vendedores de queijo coalho e outros produtos que usam brasas para serem assados, o caminho pela praia terá limitações. Vendedores de água mineral e refrigerante só poderão trabalhar com uma autorização da prefeitura.

A subsecretária de serviços urbanos de Vila Velha, Maria Cândida Ramos Donatelli, destacou que a intenção das regras não é prejudicar os vendedores.

“Nós não queremos prejudicar ninguém. Os vendedores de milho nos procuraram, fizemos uma reunião e vamos fazer essa experiência. Só vai poder trabalhar quem tiver autorização. Se não tiver, a prefeitura vai recolher os produtos”, explicou a subsecretária.

As limitações aos vendedores de milho em Vila Velha acontecem por conta de uma recomendação do Ministério Público. Na Serra, no entanto, a Prefeitura ainda não decidiu se vai seguir essa recomendação.

A secretária de desenvolvimento urbano da Serra, Mirian Soprani, explicou os motivos para a possível proibição da venda de bebidas com garrafas de vidro nas praias do município. A prefeitura vai tomar a decisão final sobre o tema nos próximos dias, mas não determinou uma data. Os demais ambulantes também serão obrigados a se cadastrar para trabalhar.

“Assim a gente evita que tenha garrafas jogadas no chão, porque elas podem causar cortes. Em casos de briga, também não vamos ter as garrafas de vidro. O fator positivo disso é segurança mesmo”, explicou.