Prefeituras querem impedir gás, facões e garrafas de vidro nas praias

O verão já começou, o movimento nas praias promete ser grande mais uma vez e o que também vai aumentar é o número de ambulantes vendendo produtos nas areias e calçadões. Por conta disso, as prefeituras da Grande Vitória prometem aumentar o cerco para manter a ordem nos balneários e impedir a venda de produtos irregulares.
Em Vila Velha, vendedores de milho verde cozido estão proibidos de andar com os carrinhos pela orla e precisam ter um lugar fixo para atuar. Já a prefeitura Serra estuda a possibilidade de impedir a venda de bebidas em garrafas de vidro até mesmo nos quiosques. Em Vitória, vendedores de coco não poderão usar facões para cortar a fruta. Ações que visam melhorar a sintonia entre banhistas e vendedores.
A limitação aos carrinhos de milho e churrasquinho em Vila Velha é uma medida de segurança para evitar acidentes com as botijas de gás e a água fervendo. A decisão já foi validada, mas os vendedores terão um tempo para se adaptar às medidas.
No caso de vendedores de queijo coalho e outros produtos que usam brasas para serem assados, o caminho pela praia terá limitações. Vendedores de água mineral e refrigerante só poderão trabalhar com uma autorização da prefeitura.
A subsecretária de serviços urbanos de Vila Velha, Maria Cândida Ramos Donatelli, destacou que a intenção das regras não é prejudicar os vendedores.
“Nós não queremos prejudicar ninguém. Os vendedores de milho nos procuraram, fizemos uma reunião e vamos fazer essa experiência. Só vai poder trabalhar quem tiver autorização. Se não tiver, a prefeitura vai recolher os produtos”, explicou a subsecretária.
As limitações aos vendedores de milho em Vila Velha acontecem por conta de uma recomendação do Ministério Público. Na Serra, no entanto, a Prefeitura ainda não decidiu se vai seguir essa recomendação.
A secretária de desenvolvimento urbano da Serra, Mirian Soprani, explicou os motivos para a possível proibição da venda de bebidas com garrafas de vidro nas praias do município. A prefeitura vai tomar a decisão final sobre o tema nos próximos dias, mas não determinou uma data. Os demais ambulantes também serão obrigados a se cadastrar para trabalhar.
“Assim a gente evita que tenha garrafas jogadas no chão, porque elas podem causar cortes. Em casos de briga, também não vamos ter as garrafas de vidro. O fator positivo disso é segurança mesmo”, explicou.
A Prefeitura de Vitória informou que há três ambulantes que vendem milho na Capital. O da Curva da Jurema fica em ponto fixo, em local longe dos banhistas. Já os dois da Praia de Camburi estão posicionados no calçadão. Em relação aos vendedores de água de coco, o município vai dar as orientações para o manuseio e descarte da fruta. Será assinado um termo de compromisso com os vendedores para que eles não usem facões em suas atividades.