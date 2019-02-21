Carro de Som Crédito: Vitor Jubini | GZ

A chegada do Carnaval e o aumento dos eventos festivos, típicos dessa época do ano, também fazem crescer a fiscalização das prefeituras para combater os incômodos sonoros nas cidades. Na região Metropolitana, que reúne as cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari prometem um combate rigoroso às pessoas que exageram nas comemorações e utilizam carros de som sem autorização.

Your browser does not support the audio element. Prefeituras querem combater carros de som não autorizados no carnaval

O subsecretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, afirmou que a cidade terá 12 agentes do Disque Silêncio trabalhando durante o carnaval. Ademir diz que a cidade permitiu o desfile de dois blocos por dia. Pessoas que utilizarem trios elétrios não autorizados ou carros de passeio com som alto nas vias da cidade podem receber multa de até R$ 6.500.

"Para veículos, apenas a constatação por parte do fiscal que o veículo está com a tampa aberta e está fazendo barulho, já é o suficiente para autuar", explicou o subsecretário.

Em Vila Velha, a multa para carros com som alto nas ruas é de R$ 195. O subsecretário da Guarda Municipal da cidade, Márcio Roberto Ferreira, afirmou que serão multados todos os carros em que o som esteja projetado para que as pessoas de fora do veículo escutem. Por exemplo, os casos em que os motoristas abrem o porta-malas para que o som fique ainda mais alto.

A prefeitura de Vila Velha também promete que será rigorosa na fiscalização dos vendedores ambulantes sem autorização. Também acontecerão fiscalizações para identificar estabelecimentos sem alvará de funcionamento ou os que forem denunciados por fazerem muito barulho - como acontece em alguns bares com música ao vivo.

"Nós vamos autuar os estabelecimentos irregulares, os vendedores que não têm permissão para trabalhar e os veículos de som não autorizados. Trio elétricos, carros e as carretinhas de som também não são permitidas", explicou o representante da prefeitura de Vila Velha.

Na Serra, o secretário de Defesa Social da cidade, Nylton Rodrigues, afirmou que 106 guardas municipais e 58 guardas do Departamento de Operações de Trânsito serão responsáveis pelas fiscalizações. A cidade permitiu o desfile de 14 blocos entre o sábado e a terça de carnaval, que poderão ficar nas ruas até as 23h.

"Carros de som em via pública não estão autorizados, principalmente após as 23h. Caso alguém insista nessa prática, nós vamos recolher o veículo, o equipamento de som e vamos aplicar uma multa, no valor de R$ 500 a R$ 2 mil", disse o secretário.