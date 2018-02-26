Prefeituras gastam R$ 600 mil por ano em reparos de vandalismo

Prefeituras gastam quase R$ 600 mil por ano em reparos de vandalismo Crédito: Genildo Ronchi

Lixeiras arrancadas, prédios com pichações, pontos de ônibus quebrados. Com o vandalismo espalhado pelas grandes cidades, ver cenas como essas já são comuns para moradores de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. E todos esses atos têm gerado uma conta alta. Só em 2017, as prefeituras da Grande Vitória gastaram juntas mais de 600 mil reais para reparar problemas causados por vândalos.

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A Prefeitura de Vitória foi a campeã em gastos, tendo que desembolsar cerca de R$ 225 mil. Dinheiro que foi usado para a limpeza de monumentos pichados, reposição de lixeiras, entre outros problemas.

O Secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim Gonçalves, afirmou que a cidade precisa trocar cerca de 40 lixeiras por mês. Em relação à depredação dos pontos de ônibus, os gastos com a compra de novos vidros, bancos e coberturas chegam perto dos R$ 25 mil por ano.

Na serra, a prefeitura gasta cerca de R$ 7 mil por mês com placas de sinalização, e o custo com o conserto e a manutenção de parques e praças públicas pode chegar a R$ 100 mil por ano. Um valor que poderia ser investidos em outros setores, na avaliação do secretário de serviços Guto Lorenzoni.

"É um recurso público empregado em coisas que já foram investidas. Fazendo isso, a gente tira dinheiro da educação, da saúde, do desenvolvimento urbano, tira dinheiro que seria investido habitação popular, do remédio. Essa fonte faz parte do orçamento", avaliou Lorenzoni.

A prefeitura de Vila Velha gastou R$ 92 mil em 2017 para reparar locais que sofreram com atos de vandalismo. Mais de R$ 60 mil desse valor é gasto com placas de sinalização e semáforos, outros R$ 20 mil em academias populares depredadas. Oberacy Emmerich Junior secretário de prevenção, combate à violência e trânsito, falou sobre possíveis punições para quem é flagrado em atos de vandalismo.

"Quando a prefeitura flagra (o vândalo), ela emite o auto de infração. Com o auto de infração emitido, a pessoa entra na dívida ativa do município. A partir daí, se a pessoa não pagar a multa, ela perde os direitos que ela tem em relação a alguns serviços municipais, como a legalização de imóveis", disse Oberacy.