Prefeituras gastam mais de R$ 10,5 milhões com combate a mosquitos

Depósitos de recicláveis, além de ferros-velhos, são alvos frequentes de fumacê Crédito: Divulgação/PMVV

Os gastos para combater mosquitos, como o Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, passam dos R$ 10,5 milhões na região metropolitana. Vila Velha é a cidade com mais custos: cerca de R$ 8,8 milhões para fazer controle das larvas e para eliminar os insetos já adultos.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Grande Vitória gastam mais de 10,5 milhões de reais com combate a mosquitos

Os valores são referentes a ações de combate ao Aedes aegypti e também ao Culex, conhecido popularmente como pernilongo. As ações promovidas pelos municípios incluem aplicação de inseticidas com bombas costais, carregadas por agentes, e circulação de carros fumacê.

Em Vila Velha, os gastos são de R$ 3,6 milhões com controle larval, que serve para eliminar tanto as larvas do Aedes aegypti quanto as do Culex, e de R$ 5,2 milhões com carro fumacê, que combate o Culex na fase adulta.

Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental de Vila Velha, Marcelaine Raphascki, os investimentos acabam acarretando a redução de gastos com pessoas doentes. “Isso desencadeia a diminuição dos casos e acaba gerando economia com remédios para tratar as doenças, internações. Ou seja, a gente economiza na atenção primária”, disse.

A prefeitura da Serra gasta aproximadamente R$ 277 mil por ano com fumacê e controle de larvas. Segundo o gerente de Vigilância Ambiental em Saúde do município, Gilberto Mário dos Santos, os gastos poderiam ser menores caso houvesse uma maior conscientização por parte da população. “Se a população fizer o controle, cada um nos próprios quintais, terrenos, empresas, nós não teremos que passar carros com inseticida”, comentou.

A prefeitura de Vitória gasta aproximadamente R$ 624 mil por ano no controle e monitoramento de mosquitos. Já Cariacica tem custos de cerca de R$ 854 mil anualmente com carros fumacê.

De janeiro a julho deste ano, os quatro municípios tiveram mais de 3 mil notificações de dengue, 130 de zika e 287 de chikungunya. Todas essas doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti.

Gastos por município:

Vila Velha: R$ 3,6 milhões com controle larval e R$ 5,2 milhões com carro fumacê

Cariacica: R$ 854 mil por ano com carro fumacê

Vitória: R$ 624 mil por ano com controle e monitoramento de mosquitos