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COLETA

Prefeituras aumentam gastos para recolher lixo nas praias no verão

Em Vitória, a prefeitura espera recolher mais de cinco mil toneladas de lixo no mês de janeiro

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 11:59

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

09 jan 2018 às 11:59
A chegada do verão aumenta o número de turistas, a quantidade de pessoas nas praias e também faz crescer o volume de lixo nos litorais capixabas. Em Vitória, por exemplo, a prefeitura estima um crescimento de pelo menos 30% na quantidade de lixo na orla. A quantia de dinheiro investido para recolher todo esse material também fica maior.
A quantidade de lixo gerado e os gastos com o recolhimento também são bem maiores em cidades como Vila Velha, Serra e Guarapari. Balneários que tradicionalmente são muito frequentados no verão.
Prefeituras aumentam os gastos com o recolhimento de lixo nas praias Crédito: Eduardo Dias
Em Vitória, o lixo recolhido é dividido entre as categorias domiciliar e inerte. Os inertes são os entulhos e é nessa conta que entra o lixo recolhido nas praias. Em dezembro a quantidade foi de três mil toneladas. Para janeiro, o secretário de meio ambiente e serviços urbanos, Luiz Emanuel Zouain, estima que a quantidade de lixo chegue perto de cinco mil toneladas. O valor investido na coleta deve passar de R$ 283 mil para mais de R$ 400 mil.
Na avaliação do secretário, uma educação ambiental maior por parte da população geraria menos lixo e o dinheiro investido nas coletas poderia ter um outro destino.
“Se a população tomasse consciência da responsabilidade que tem, nos poderíamos economizar de R$ 10 a R$ 15 milhões por ano. Três escolas, três creches, três unidades de saúde por ano... Nós gastamos cerca de R$ 3 milhões por ano só para recolher entulhos, o que não é obrigação da prefeitura”, avaliou o secretário.
O aposentado Carlos Alberto Amado tem o costume de frequentar a Praia de Camburi, em Vitória, e elogiou a limpeza do local. “Para mim está tudo bem. Não vejo lixo por aqui, quando chego está tudo certinho. Então, eu acho que está legal”, opinou o aposentado.
O aposentado Carlos Alberto Amado tem o costume de frequentar a Praia de Camburi com a esposa, Lúcia Gasparini, e elogiou a limpeza do local. Crédito: Eduardo Dias
Em Vila Velha, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu), informou que o gasto com o recolhimento de lixo durante o verão sobe de R$ 50 mil para R$ 150 mil.
Na Serra, a prefeitura informou que houve um aumento no volume de lixo resolvido, mas que a quantidade ainda não foi contabilizada.  
Na Praia do Morro, uma das mais procuradas pelos turistas no Espírito Santo, a prefeitura de Guarapari afirmou que está recolhendo aproximadamente 60 toneladas de lixo por dia.

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