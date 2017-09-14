Prefeitura vai voltar à Justiça para desocupar prédio em Vitória

A prefeitura de Vitória vai recorrer da decisão que não permitiu a reintegração de posse do Edifício Santa Cecília, no Parque Moscoso. O prédio está ocupado por cerca de 40 famílias que tiveram que deixar o antigo Iapi, também no Centro da cidade, após a União conseguir a reintegração de posse do local. O Santa Cecília pertence à prefeitura, mas estava abandonado antes da ocupação.

Segundo o assessor especial de Relações Comunitárias de Vitória, Marinho Delmaestro, a administração municipal foi comunicada oficialmente da decisão do juiz Felippe Monteiro Morgado Horta na última quarta-feira (13). Na decisão, o magistrado afirma que “o que se sabe, e isso é de conhecimento público, é que o edifício encontrava-se esvaziado e em estado de semi abandono, sem sinais de manutenção externa e interna.”

O juiz também decidiu, entre outras obrigações, que a prefeitura “traga aos autos do processo um plano de desocupação coordenado, com previsão de datas de desocupação e realocação das famílias que realmente não possuem moradia."

De acordo com Marinho Delmaestro, a prefeitura pretende destinar o edifício para moradia popular. No entanto, a administração municipal ainda tenta captar recursos para tocar o projeto. “A gente está se preparando, já temos reunião com a Caixa Econômica, para ir atrás de captação de recursos. Não existe um prazo ainda, não.”

Ainda não há uma definição do destino das família do Edifício Santa Cecília caso haja uma reintegração de posse no local. Segundo Marinho Delmaestro, a prefeitura vai acompanhar a situação dos participantes da ocupação. “Se chegar a acontecer uma reintegração de posse, nós vamos acompanhar. Muitas famílias vão para casas de amigos e parentes. Então, nós vamos ver caso a caso”, disse.

Nesta quinta-feira (14), a reportagem foi até o edifício para tentar conversar com os ocupantes. Pessoas que estão morando no prédio informaram que souberam da decisão judicial que negou a reintegração de posse e que, atualmente, todos os andares do imóvel estão ocupados.