Prefeitura vai tentar vender o prédio do Saldanha pela 3ª vez

Depois de duas licitações sem interessados, a Prefeitura de Vitória estuda diminuir o valor pedido para vender o Clube Saldanha da Gama. Nos dois processos licitatórios que aconteceram neste ano, a administração impôs como preço mínimo R$ 5 milhões. No entanto, o Sesc demonstrou interesse em arrematar o clube, mas por R$ 3,5 milhões. Com isso, um novo edital deve ser lançado até o fim do ano com o preço reduzido.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura vai tentar vender o prédio do Saldanha pela terceira vez

Até a próxima sexta-feira (20), o Sesc deve entregar à prefeitura de Vitória laudos que avaliam o imóvel em R$ 3,5 milhões. Depois disso, esses levantamentos serão estudados para que a administração municipal dê um parecer a respeito do valor. Caso seja entendido que o preço deve ser reduzido, um novo processo licitatório será aberto para ampla concorrência.

Segundo a secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro, a prefeitura considera outras hipóteses se não aparecerem interessados no Saldanha Gama caso a prefeitura avalia que o preço do imóvel não deve ser reduzido. “O que nós cogitamos é a doação de parte desse imóvel. Para fazer isso, nós teríamos que ter um outro trâmite legislativo. É de interesse da cidade. Eu não vejo ninguém ser contra essa proposta", contou.

Nesse caso, uma ideia é vender o clube por um valor que a iniciativa privada esteja disposta a pagar e fazer a doação do restante do imóvel. Segundo a secretária, isso é possível porque o espaço tem que ser, necessariamente, de utilidade pública, destinado a usos culturais e com 70% da área destinada a um museu.

No primeiro semestre deste ano, a prefeitura de Vitória anunciou a intenção de vender o Clube Saldanha da Gama. Em abril, foi lançado um edital com proposta que deveriam partir de R$ 5 milhões, mas não houve interessados. Em junho, outra licitação foi aberta com o mesmo lance mínimo e, mais uma vezes, ninguém fez propostas para comprar o imóvel.