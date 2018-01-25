Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest | Arquivo

O aumento no número de reclamações de banhistas sobre a presença de cachorros nas praias de Vila Velha vai levar a Prefeitura a colocar mais 30 placas alertando sobre a proibição de animais na areia.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura vai instalar 30 placas sobre proibição de animais na praia

Levar cachorro para a areia da praia ou na água é proibido por uma lei municipal desde o ano de 1995, que não vem sendo respeitada. Sem revelar o quantitativo total, a Prefeitura de Vila Velha informou que as denúncias sobre essa infração cresceram 30% nesses meses de verão. Só nos últimos três dias, cinco pessoas reclamaram sobre a presença de animais no litoral canela -verde.

As placas serão colocadas em todas as praias da cidade. Atualmente, a Praia da Costa já conta com três. Quem descumprir a lei, pode ganhar uma multa de R$ 15,87. Até hoje, ninguém foi multado e a secretária em exercício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Maria Cândida Ramos Donatelli, garante que afixação das novas placas não tem o objetivo de ampliar o cerco contra os infratores e sim conscientizar os banhistas.

"É fazer valer a lei. Só isso que falta, aquele bom senso. Pessoas pegam o animal e vão para a praia. Não pode. A lei é de 1995, não é uma lei recente", afirma.

Nas praias da cidade, as opiniões são divididas sobre a lei. A aposentada Maria da Penha é a favor porque acha que os animais podem colocar em risco a saúde das crianças que estão na areia.

"Ruim, por causa do cocô, do xixi, da sujeira. Não é certo. As crianças gostam de brincar na área e atrapalha. Elas podem pegar micose", diz.

Já a assistente social Lidiane Mendes dos Santos defende que o problema não é a presença do animal e sim o dono que não recolhe a sujeira do cachorro.

"Não sou a favor (da lei) porque eu acho que os animais podem ficar livremente andando, mas o dono tem que recolher as fezes, a sujeira que o animal fizer", defende.