Vasos no meio da pista de avenida de Vitória Crédito: Caíque Verli

Após a polêmica com a instalação de vasos de plantas no meio da avenida Governador Bley, no Centro de Vitória, a Prefeitura anunciou que vai expandir o que chama de melhora no paisagismo para outras ruas da cidade.

A administração deve implantar vasos na Rua Pedro Nolasco, na Vila Rubim, e na Rua Sete, no Centro.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura vai colocar vasos no meio de outras avenidas de Vitória

Enquanto isso, na Governador Bley, alguns moradores questionam que os objetos oferecem risco aos motoristas. Outros apontam também que os vasos são frágeis e já quebraram várias vezes desde que foram colocados na rua.

Vários vasos já apareceram quebrados, com pedaços espalhados na pista. Esse é o relato de muitos motoristas, como a manicure Marcele Oliveira.

"Tá quebrando muito. Por que a prefeitura não vem e coloca placas de concreto para evitar que os carros saiam da garagem e entrem na outra via. Já teve até acidente aqui na frente da loja", conta.

Enquanto a reportagem da CBN esteve no local, equipes da Prefeitura recolhiam outro vaso danificado. Para a aposentada Sidineia Carvalho, a iniciativa é desperdício de dinheiro público.

"Não tá valendo nem vai valer de nada porque é dinheiro jogado fora. Porque os carros contornam ali do mesmo jeito", reclamou.

O secretário da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, Leonardo Gonçalves, rebateu as críticas e disse que a intenção de colocar os tachos com plantas no local é de melhorar o paisagismo da região e não de servir como proteção ou canteiro central.

Leonardo afirmou que apenas dois vasos foram trocados por danos e ressaltou que nem carro e nem pedestre podem ficar no local onde os objetos estão.

Vasos quebrados na Governador Bley Crédito: Caíque Verli

"Aquilo ali é uma faixa transversal que, independente de ter ou não vaso de planta, se qualquer veículo entrar naquela área é uma infração de transito", reforçou.