Prefeitura vai cancelar multas registradas em área de parquímetro quebrado

A prefeitura de Vitória vai cancelar as multas de estacionamento irregular registradas em regiões de parquímetros danificados nos últimos três dias – segunda, terça e quarta-feira desta semana. Motoristas reclamavam que não estavam conseguindo efetuar pagamento em alguns aparelhos que estavam defeituosos e, por conta disso, eram autuados .“Estamos fazendo um levantamento dos parquímetros vandalizados e danificados. As multas aplicados na região desses equipamentos serão canceladas automaticamente”, diz a subsecretária de segurança urbana de Vitória, Luciana Fiorin.O problema foi identificado na Praia do Canto, mas a prefeitura vai verificar a situação de todos os aparelhos da Capital, que também estão no Centro e em Santa Lúcia. A subsecretaria destaca que esse levantamento deve demorar cerca de 15 dias e que os motoristas nesta situação serão notificados. “Não precisa de nenhuma solicitação, eles podem ficar tranquilos”, afirma.A empresa responsável pelos equipamento será notificada para que aumente a agilidade na manutenção dos parquímetros e a prefeitura vai recorrer às imagens das câmeras de videomonitoramento para tentar identificar os vândalos e informar à Polícia Civil.