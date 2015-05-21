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Prefeitura vai cancelar multas registradas em área de parquímetro quebrado

O problema foi identificado na Praia do Canto, mas a prefeitura vai verificar a situação de todos os aparelhos da Capital

Publicado em 20 de Maio de 2015 às 23:21

Publicado em 

20 mai 2015 às 23:21
A prefeitura de Vitória vai cancelar as multas de estacionamento irregular registradas em regiões de parquímetros danificados nos últimos três dias – segunda, terça e quarta-feira desta semana. Motoristas reclamavam que não estavam conseguindo efetuar pagamento em alguns aparelhos que estavam defeituosos e, por conta disso, eram autuados .“Estamos fazendo um levantamento dos parquímetros vandalizados e danificados. As multas aplicados na região desses equipamentos serão canceladas automaticamente”, diz a subsecretária de segurança urbana de Vitória, Luciana Fiorin.O problema foi identificado na Praia do Canto, mas a prefeitura vai verificar a situação de todos os aparelhos da Capital, que também estão no Centro e em Santa Lúcia. A subsecretaria destaca que esse levantamento deve demorar cerca de 15 dias e que os motoristas nesta situação serão notificados. “Não precisa de nenhuma solicitação, eles podem ficar tranquilos”, afirma.A empresa responsável pelos equipamento será notificada para que aumente a agilidade na manutenção dos parquímetros e a prefeitura vai recorrer às imagens das câmeras de videomonitoramento para tentar identificar os vândalos e informar à Polícia Civil.
Com informações do portal Gazeta Online

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