As plantas tóxicas que compõem o paisagismo de Vitória começaram a ser retiradas pela prefeitura. Misturadas com outros tipos de plantas ornamentais, essas espécies trazem riscos à saúde e podem até mesmo levar à morte. A prioridade é substituir as plantas que estão em locais de fácil acesso à população, além de ruas e avenidas com grande circulação de pessoas.

A primeira via contemplada é a Dante Michelline, na Praia de Camburi. Na orla era possível encontrar a alamanda amarela. Se ingerida, essa planta provoca cólicas, diarreias, vômitos e náuseas. A retirada dessa espécie começou no início deste mês. A previsão é que o trabalho seja concluído até meados do mês de julho, de acordo com o secretário municipal de Serviços, Fernando Rocha.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura substitui plantas tóxicas em Vitória

"As equipes técnicas da prefeitura, tanto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente quanto da Secretaria Municipal de Serviços, estão fazendo análises de todos os casos. A maioria delas estão em canteiros centrais de grandes avenidas, com velocidade maior. Nós priorizamos e já iniciamos a substituição das alamandas do canteiro central da Dante Micheline, especialmente em razão de ali, aos domingos e feriados, ter a Rua de Lazer, onde permite o acesso direto desses canteiros centrais", afirmou à Rádio CBN Vitória.As alamandas serão substituídas por dianelas, que são herbáceas de origem oriental, comum em países da Oceania, como a Austrália. Ela se adapta bem a diferentes climas e consegue se desenvolver sem problemas ao sol direto, segundo o secretário. Essa planta, que possui cores verdes e brancas, já faz parte do paisagismo de Vitória, sendo encontrada nos canteiros da Avenida Américo Buaiz e na Praça do Papa.

Próximo local: Fernando Ferrari

Cada canteiro da Avenida Dante Micheline, em um total de seis, ganhou mil mudas da nova espécie. Após o término dessa substituição, as atenções serão voltadas para os canteiros da Avenida Fernando Ferrari, que também possuem a espécie tóxica alamanda.

Há um ano o biólogo e mestre em Gestão Ambiental, e comentarista da Rádio CBN Vitória, Marco Bravo, denunciou a existência das plantas tóxicas em diversas avenidas da cidade. Ele realizou duas blitze em Vitória e identificou o problema.

Além da alamanda amarela, Marco Bravo também identificou a espécie espirradeira, um um tipo de planta asiática com folha fina, pontiaguda, de flores brancas, vermelhas ou rosa e que, segundo ele, podem causar náuseas, vômitos, cólicas abdominais, tontura, distúrbios cardíacos e morte, se ingeridas. Elas foram localizadas nas avenidas Vitória, Adalberto Simão Nader e na região da Curva da Jurema. Nesta região, as plantas da praia foram retiradas, mas a das avenidas permanecem.

Segundo o secretário, as da Avenida Vitória não serão retiradas, por enquanto, pois são protegidas por cercas e estão em uma região de curva, onde não há acesso à pedestres. Já as da Adalberto Simão Nader, o Fernando Rocha defende que estão podadas e não representam perigo à saúde do cidadão e também dos animais.

Críticas

Mas há quem não se sinta protegido, como é o caso da professor de música, Gilberto José Picoli, 62 anos. "É um risco desnecessário. As plantas tóxicas coloca em risco principalmente as crianças. A criança é sempre curiosa, gosta de pegar as coisas e colocar na boca. E as pessoas tem que ficar muito atenta para isso e não causar intoxicação. Isso deveria ser revisto", apontou.

O taxista Werbson Vieira Coutinho, 26 anos, também a defende a troca total das plantas. "Isso é falta de responsabilidade da prefeitura. Deveria retirar todas imediatamente, isso faz mal a nossa saúde", afirmou.

O secretário Municipal de Serviços, Fernando Rocha afirma que ao longo dos anos a prefeitura não registrou intoxicação de pessoas ou animais por conta das plantas. "A equipe está fazendo um estudo permanente sobre essas plantas. Nós não tivemos nenhuma ocorrência envolvendo essas plantas durante os anos. Mas, não é por isso que não vamos dar atenção e reavaliar", garantiu.