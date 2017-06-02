Mais de 400 mesas e cadeiras de um quiosque localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha, foram recolhidas pela equipe de Coordenação de Postura da prefeitura nesta sexta-feira (02). Segundo a fiscalização, o quiosque estava com mais de 100 jogos de mesas na areia da praia, quando o permitido é, no máximo, 30 conjuntos. O proprietário do local reclamou da forma como as mesas foram recolhidas.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura recolhe mesas irregulares em quiosque de Itaparica

De acordo com o coordenador de postura do município, Edmar Barbosa Júnior, desde janeiro os comerciantes da orla estão sendo orientados sobre as irregularidades praticadas. Há um mês, a equipe de postura começou a recolher trailers, reboques, mesas, cadeiras e veículos que estavam passando a noite no calçadão ou areia da praia.

Segundo Edmar, barracas de ambulantes, veículos e jogos de mesas precisam ser recolhidos no final do dia e reacomodados no dia seguinte para não atrapalhar os acessos à praia. Ele destacou que como os comerciantes não seguiram a orientação da prefeitura, os materiais e veículos começaram a ser recolhidos. “Não estamos proibindo ambulantes, nem querendo atrapalhar quiosqueiros, respeitamos o trabalho deles, mas agora o nosso olhar também é para a praia, para o morador, para o frequentador. Ele tem direito de ter o acesso livre”, afirmou

O proprietário do quiosque, Bruno Vitalino, disse que não foi notificado pela prefeitura sobre as mesas irregulares. Além disso, ele reclamou da ação da guarda municipal. “Se tivessem me avisado, eu teria retirado as mesas, não era necessário aquilo, os guardas foram agressivos comigo”, contou.