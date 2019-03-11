Prefeitura quer retomar projeto de abertura da Praça do Cauê

Autoridades estudam possível abertura de pista na Praça do Cauê Crédito: Fernando Madeira

A possível abertura de uma pista para veículos no centro da Praça do Cauê, em Vitória, continua sendo discutida entre o Governo do Estado, a prefeitura da Capital e moradores da região do bairro Praia de Santa Helena. A principal motivação para a obra é melhorar o fluxo de trânsito na região, formando uma ligação direta entre a Reta da Penha e a Terceira Ponte. A medida, no entanto, ainda divide as opiniões de moradores e motoristas que passam pela região. Enquanto alguns aprovam a alternativa, outros acreditam que a medida será ineficaz.

O secretário de desenvolvimento de Vitória, Márcio Passos, afirmou que o município retomou, recentemente, os diálogos com o Governo Estado e moradores da região. A intenção da prefeitura é que a abertura da nova pista tenha início ainda em 2019, mas o valor estimado para a obra não foi relevado.

"Essa é a nossa ideia, que nesse ano ainda seja feito isso. Alguns projetos são prioritários, esse é um caso. Estamos tocando ele, para chegar lá na frente. É bom frisar que essa é uma obra do Governo do Estado e nós vamos cuidar da parte urbanística. Vamos rediscutir com o governo e com a comunidade, para poder tirar do papel. Isso é importante para a cidade e para a Região Metropolitana", avaliou o secretário.

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O motorista Arildo Ferreira Veloso não acredita que a obra irá melhorar o trânsito no acesso à Terceira Ponte. Ele argumenta que o fato da ponte ter apenas duas vias em direção à Vila Velha vai manter os congestionamentos.

"Não adianta, vai ser uma pista 'só para inglês ver'. Não vai melhorar o trânsito. Para melhorar o trânsito, depende da administração das duas cidades, de Vitória e Vila Velha. Tem que colocar o pedágio para ser cobrado lá em Vila Velha", disse o motorista.

Entre os motoristas favoráveis à nova pista, o administrador Antônio Andrade acredita que o trânsito na região ficará melhor. "Vai facilitar bastante o fluxo de veículos, esse é o meu entendimento. Eu faço esse trajeto diariamente, dependendo do horário é impraticável. Vai melhorar, sim, com certeza", opinou o motorista.

A Associação de Moradores do Bairro Santa Helene informou que está disponível para o diálogo com representantes da prefeitura de Vitória e do governo estadual. O vice-presidente da associação, Vinícius Teixeira, destacou que a principal exigência dos moradores é para que, caso a obra seja realizada, toda a área de lazer do local seja mantida.

O aposentando Nelson Morelli é morador do bairro e teme que a possível obra prejudique a utilização da praça pelos moradores. Por isso, ele prefere que a obra não seja realizada. "Se a praça estivesse fechada, igual era antes, eu seria a favor da obra. Agora que abriu, que tem lazer, vamos deixar quieta a praça do jeito que está", opinou o morador.