Crédito: Philippe Modolo

A Prefeitura de Vila Velha quer apertar o cerco contra futuras construções na cidade que atrapalhem o cone visual do Convento do Penha.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura quer limitar construções para preservar visão do Convento

A proposta está no novo Plano Diretor Municipal (PDM), que vai nortear o desenvolvimento urbano de Vila Velha pelo período de 2017 a 2027. A minuta do projeto de lei da revisão do Plano já foi apresentada em duas assembleias. A 3º Audiência Pública será realizada no próximo mês.

Entre as principais propostas, está a modificação dos critérios para analise e aprovação de edificações no entorno do convento.

Segundo o secretário de desenvolvimento urbano de Vila Velha, Antônio Marcus Carvalho, a restrição vai valer para vários pontos da cidade, com o objetivo de valorizar o Convento. A regra já valia desde o último PDM. Esses pontos agora serão definidos por coordenadas geográficas.

"Em vários locais da cidade de Vila Velha, você não consegue mais visualizar o Convento. Existem pontos que serão preservados, dessa vez georreferenciados. São pontos baseados no princípio dos eixos viários, a avenida Champagnat, a Francelina Setúbal e a Saturnino Rangel Mauro. São várias avenidas", afirma o secretário.

O secretário também destacou que uma das propostas é de preservar o cone visual da Igreja do Rosário, outro ponto turístico e histórico muito importante de Vila Velha. Em contrapartida, a Prefeitura vai identificar pontos na cidade que podem receber prédios sem limite de altura, assim como a região do Jockey de Itaparica.

Sobre mobilidade no município, ele reforçou que a tendência é valorizar o transporte não motorizado.

Também serão apresentadas à população medidaspara incentivar o turismo da cidade, a criação de um Parque Municipal no Morro do Moreno e criação de área de preservação e abertura do Parque Marista, no Centro de Vila Velha.