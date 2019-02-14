Prefeitura quer construir ciclovia e faixa exclusiva na Lindenberg

Avenida Carlos Lindenberg vai passar por modernização Crédito: Félix Falcão | Prefeitura de Vila Velha)

Para melhorar o fluxo de veículos na avenida Carlos Lindenberg, uma das principais vias de Vila Velha, a prefeitura pretende contratar uma empresa para elaborar um projeto de modernização da pista.

Um dos objetivos é construir ciclovias e faixas exclusivas para ônibus em toda a via. As obras, no entanto, não tem nenhuma previsão para começar.

Segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Junior, o projeto vai privilegiar o transporte públicos e meios alternativos de locomoção.

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"A gente tem que privilegiar essas novas tecnologias, aplicativos de bicicleta, outros aplicativos de veículos compartilhados, a melhoria do transporte público", destaca o secretário municipal .

O projeto básico para a modernização da avenida Lindenberg prevê a implantação de semáforos inteligentes; a uniformização da circulação com a sincronização dos semáforos, com dois tempos para veículos e um para pedestres; a criação de baias nos pontos de ônibus; e a garantia de uma faixa de rolagem para o transporte coletivo.

O projeto ainda contempla sete intervenções nos acessos e saídas, como alargamento das vias nos bairros de Cobilândia, Alecrim, Industrial, Ibes, Aribiri, em dois pontos da Glória, além do realinhamento dos canteiros centrais.

A Prefeitura fez uma consulta pública sobre a rodovia e recebeu 95 sugestões de moradores, entre propostas e reclamações. Entre as sugestões recorrentes estão a construção de uma ciclovia, melhoria na iluminação da via e limpeza e realinhamento dos canteiros centrais.

Apesar das demandas da população que mora no entorno e dos motoristas que transitam pela avenida, a Prefeitura ainda não definiu um prazo para começar as melhorias, porque alega que depende de parcerias com o governo do Estado.

"Não dá para a gente fazer nada de forma amadora, nem rápida. Vamos ter que contratar empresa, conversar com o governo do Estado, fazer o projeto completo, contemplando todas essas situações", argumentou o secretário.