Prefeitura pagava até 3 vezes mais por serviços de manutenção, diz PF

A Polícia Federal investiga superfaturamento em contratos da prefeitura de Cariacica com uma empresa que faz serviços de manutenção e pequena obras em unidades de saúde do município. As investigações começaram em 2015 e nesta sexta-feira (18) foi deflagrada a Operação Moxuara, que apreendeu vários documentos na Secretaria Municipal de Infraestrutura e na sede da empresa Engma Construtora e Serviços, no bairro Novo Brasil. As investigações apontam para pagamentos até três vezes superior ao serviços contratados.

O contrato em investigação foi assinado com a empresa em 2011 e renovado até 2015. A empresa continua atuando no município, pois, segundo a prefeitura, venceu um novo processo de licitação, com serviços de manutenção hidráulica e elétrica, de pintura e em pequenas obras em unidades de saúde. As irregularidades foram apontadas inicialmente pela Controladoria Geral da União (CGU) e foi constatado que a empresa não prestava efetivamente serviços previstos em contrato, mesmo com os valores sendo pagos. Os recursos eram, em parte, federais, destinados à atenção básica à saúde.

Em um dos casos, segundo a Polícia Federal, ficou constatado que a pintura em uma das unidades de saúde estava descascando, sendo que era previsto no contrato a manutenção com frequência. A fiscalização por parte do órgão municipal também não era feita como devia, segundo delegado responsável, Fernando Amorim. “A CGU fez um relatório. Foi avaliado que a fiscalização não era feita de forma efetiva. A gente vai continuar as investigações, vamos realizar perícias. Estamos tendo acesso a materiais de informática. Vamos cruzar os dados para chegar aos responsáveis”, diz.

O delegado conta que não é possível apontar ainda envolvidos na fraude constatada, mas que é comum a participação de servidores nesse tipo de crime. De acordo com Amorim, o que chamou a atenção dos controladores da CGU foram os valores pagos, três vezes maiores do que previa inicialmente o contrato. Os envolvidos podem responder por peculato, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão, e fraude em licitação, com penas somadas chegando a seis anos de prisão.

O secretário interino de Infraestrutura de Cariacica, Bruno Polez, disse que apoia as investigações e que a licitação atual com a empresa não tem relação com a investigada. “Foi uma outra licitação. A gente entende que um novo contrato não tem nada a ver. Os órgãos estão aí e se acham que tem um problema, vão investigar”, destaca.

A prefeitura de Cariacica disse ainda que vai abrir, por meio da secretaria de Controle e Transparência (Semcont), uma auditoria interna para apuração dos fatos. Prefeito em 2011, o deputado federal Helder Salomão (PT) disse, em nota, que a atual gestão precisa responder o processo, já que foi a responsável pela renovação do contrato com a empresa até 2015. A Engma Construtora e Serviços foi procurada pela reportagem da CBN. O advogado responsável, Gustavo Fontana, disse que ainda está apurando os fatos para que a empresa possa se posicionar oficialmente.