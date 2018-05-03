Carro abandonado no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Donos de veículos abandonados pelas ruas de Vitória estão sendo notificados pela prefeitura para retirarem os carros das vias públicas. Somente neste ano, foram 49 notificações e autos de constatação de abandono. No total, a administração municipal retirou 15 automóveis neste ano. Outros 10 foram removidos pelos proprietários.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura notifica donos de carros abandonados em Vitória

O secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, explica que os carros não são removidos imediatamente após a identificação do abandono. Primeiro, os donos são notificados. Após a confirmação do recebimento da notificação, a prefeitura dá um prazo de 48 horas para o veículo ser retirado. Caso contrário, a própria administração faz a remoção.

Na situação em que a prefeitura retira o carro da via e o dono não é localizado ou não vai em busca do veículo, o bem vai a leilão para cobrir as despesas com guincho e com estacionamento em um pátio privado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana, o dono do automóvel só é multado caso esteja infringindo alguma regra de trânsito. Se o veículo que foi abandonado estiver corretamente estacionado, não é possível a aplicação da multa.

O presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), Everton Martins, diz que os carros abandonados trazem prejuízos. Na região, a prefeitura fez notificações. Segundo Everton, esse automóveis ocupam espaços que poderiam ser usados pelos moradores do centro, já que muitos imóveis não possuem garagens. Além disso, ele afirma que esses automóveis dificultam a limpeza da via pública e também podem se tornar criadouros de mosquitos. “Fica um local que ninguém pode utilizar e mal cuidado.”

A reportagem da CBN Vitória encontrou um carro cujo dono foi notificado pela prefeitura, na rodovia Serafim Derenze, em Nova Palestina. Um moradora da região que não quis se identificar diz que é comum encontrar veículos nessa situação na via. “Pela pista afora, é comum. Para o lado de Santo Antônio, vindo de lá para cá, do lado direto, tem aos montes.”

Desde 2014, a Prefeitura de Vitória emitiu 1.106 autos de constatação de abandono e 899 notificações para donos de veículos deixados nas vias públicas. No total, a administração municipal retirou 136 carros das ruas, enquanto os proprietários removeram 554 após serem notificados.