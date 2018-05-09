Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Linha Verde completa nesta quinta-feira (10) um mês em funcionamento na Avenida Dante Michelini, em Camburi, mas ainda sem a aplicação de multas para motoristas que desrespeitam a faixa. No fim de abril, a prefeitura também fez testes para ampliar a faixa desde a Enseada do Suá até a Ponte de Camburi. De acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, estudos estão sendo feitos e a próxima experiência na região ainda não tem uma data certa, mas pode ocorrer entre o fim deste mês e o início de junho.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura não tem previsão de quando começa a multar na Linha Verde

Segundo o secretário, a aplicação de multas e a fiscalização efetiva na Dante Michelini (por meio de câmeras para flagrar motoristas que desrespeitam a Linha Verde), só vão acontecer depois que a prefeitura concluir os testes de expansão da faixa exclusiva.

“Nós continuamos nesse período de adaptação, já que tem ocorrido um respeito muito grande à faixa. Com isso, nós pretendemos, ainda, permanecer avaliando, até porque nós queremos continuar testando a ampliação e, por isso, não faz sentido acabar com o período de testes na Dante Michelini.”

Antes de testar a ampliação, o secretário explica que é necessário resolver problemas detectados em outras vias com o teste da expansão da Linha Verde, realizado dias 25 e 26 de abril, desde a Enseada até a Ponte de Camburi.

Especificamente, Tyago Hoffmann diz que é preciso solucionar os gargalos criados na Avenida Desembargador Santos Neves, para quem vai acessar a Saturnino de Brito, e na Rua Humberto Martins, para quem chega da Terceira Ponte para a Avenida Américo Buaiz.

Segundo o secretário, haverá alteração no tempo dos semáforos da Avenida Vitória até a Desembargador Santos Neves para resolver os congestionamentos criados por conta do teste. Além disso, a Rua Humberto Martins também vai sofrer intervenções por meio de sinalização física, por meio de cones. Em ambas as vias, haverá atuação da Guarda Municipal para organizar o trânsito.

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