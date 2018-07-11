"Obra irregular"

Prefeitura multa Cesan por buraco que engoliu carro na Praia do Canto

O buraco que se abriu na pista era de uma manutenção emergencial para corrigir um vazamento de esgoto

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 13:39

Carro cai em buraco em frente à Igreja Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Diogo Buloto/Internauta
A Prefeitura de Vitória decidiu multar a Cesan em R$ 2.207,30 pelo buraco que "engoliu" um carro na noite desta terça-feira (10), na Praia do Canto, em Vitória. O buraco que se abriu na pista era de uma manutenção emergencial para corrigir um vazamento de esgoto, em frente à Igreja Santa Rita.
O veículo Toyota Rav4 branco foi engolido quando estava parado na via e ficou com parte do para-choque abaixo do nível do asfalto. Ninguém se feriu. Para a Prefeitura, a obra estava irregular porque não estava sinalizada. A multa foi aplicada pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran). Foi preciso um guincho para retirar o carro. 
Já a Cesan garantiu que o local estava devidamente sinalizado para a realização do serviço e que foi o motorista que se confundiu e passou entre os cones que indicavam que era necessário desviar. Na manhã desta quarta-feira (11), o buraco estava tampado com terra. A previsão é que o asfaltamento do local seja executado nesta quarta. A Cesan ainda disse que não recebeu notificação da Prefeitura sobre a multa.
Buraco que engoliu carro na Praia do Canto amanheceu tampado Crédito: Caíque Verli

