Prefeitura instala telas com nomes de médicos do plantão nos PA's

A partir desta segunda-feira (25), os Prontos Atendimentos (PAs) de Vitória passam a contar com telas eletrônicas que informam aos pacientes os nomes dos médicos do plantão, quantos deles estão atendendo e qual o tempo de intervalo.

A implantação cumpre o que foi determinado por uma lei promulgada pela Câmara de Vereadores de Vitória em 2017 . Segundo a Prefeitura, isso foi feito apenas neste ano porque a administração precisou fazer adaptações no projeto. A tela também mostra o número do registro profissional.

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A discussão da medida causou polêmica durante a tramitação do projeto. O Sindicato dos Médicos alegou que expor os médicos pode trazer risco à segurança dos profissionais

O vereador Leonil (PPS), autor do projeto, disse que a ideia é dar mais transparência para o atendimento e dar o direito ao cidadão de monitorar a espera para ser atendido. "Nosso objetivo maior é levar mais transparência e informação para o cidadão que utiliza do serviço de saúde pública. Com isso, a gente está empoderando o cidadão com informação. Através da informação, vidas podem ser salvas", defendeu o vereador.

A secretária de Saúde de Vitória Cátia Lisboa revelou ainda que constam nas telas a especialidade e o tipo de atendimento. "Ele vai saber por que um médico às vezes demora mais com um paciente do que com outro. Porque isso depende da gravidade daquele momento".

A dona de casa Sirene Mendes gostou das telas instaladas Crédito: Caíque Verli

A medida agradou pacientes. A dona de casa Sirene Mendes, que estava no PA de São Pedro na manhã desta segunda-feira (25), disse que se sentiu mais segura sabendo quem estava atendendo.

"Eu acho bom porque passa segurança, tranquilidade para quem está esperando. O médico sabe que alguém vai esperar", opinou.

Além do Pronto-Atendimento de São Pedro, a capital tem um PA na Praia do Suá. Ainda segundo a Lei, as escalas médicas devem ser disponibilizadas para consulta dos Órgãos Fiscalizadores, Conselho Municipal de Saúde, Câmara Municipal, imprensa, população e a quem mais interessar.

SAIBA MAIS

TELÕES

São dois telões instalados nos Pronto Atendimentos de São Pedro e Praia do Suá

COMO FUNCIONAM

Os telões informam em tempo real: os nomes dos médicos que estão trabalhando no local (com sua especialidade e o número do registro no Conselho Regional de Medicina), o estado de atendimento dos profissionais (informando o tempo de duração de cada atendimento) e a classificação de risco dos pacientes que estiverem sendo atendidos.

SÃO CONTRA