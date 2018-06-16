Prefeitura faz limpeza na Piedade, mas recebe críticas de moradores Crédito: Eduardo Dias

Funcionários da Prefeitura de Vitória limparam as escadarias, fizeram a coleta de lixo e podaram árvores do Morro da Piedade, na manhã deste sábado (16). No entanto, enquanto os serviços públicos eram feitos nas redondezas de muitas casas que já estão vazias, moradores com medo da violência continuavam carregando mudanças para irem embora da comunidade. Alguns moradores reclamaram que o morro estava esquecido e só começou a ganhar atenção nos últimos dias.

Desde janeiro, de acordo com um levantamento feito pelo Instituto Raízes, que desenvolve ações sociais no Morro da Piedade, 37 famílias foram embora do bairro. Um total de 119 pessoas. Do último final de semana para cá, quando mais tiroteios aconteceram e um homem morreu baleado, 22 famílias já saíram do bairro. O aumento de mudanças aconteceu porque alguns moradores afirmam que foram ameaçados por traficantes para deixarem a Piedade.

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Uma mulher que mora no bairro há 52 anos, e que estava indo embora da Piedade, na manhã deste sábado, desabafou com a reportagem da CBN Vitória sobre o cenário atual da comunidade. Alegando insegurança, ela pediu para não ter o nome revelado.

"O que adianta limpar o morro, se o coração da gente tá sangrando? Para mim o morro acabou. Eu fui nascida e criada aqui, criei meus filhos aqui, tenho quatro netos, que iriam desfrutar do morro. Olha minha casa, olha o meu terreno...Vou ter que deixar isso tudo e morar de aluguel. E eu não tenho dinheiro para pagar", disse a moradora.

O secretário da Central de Serviços da Prefeitura de Vitória, Leonardo Amorim Gonçalves, afirmou que durante o mutirão foram realizadas as podas de árvores, varrição das escadas e ladeiras, além da desobstrução de bueiros. A quadra de esportes utilizada pelos moradores da comunidade também foi pintada.

"A importância dessa ação é dar continuidade aos serviços que nós prestamos para as comunidades. Fizemos um cronograma de cada secretaria e vamos dar continuidade, não somente na Piedade, como nos outros bairros", afirmou o secretário.