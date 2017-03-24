Prefeitura e MP receberão proposta contra barulho no Centro em 45 dias, dizem moradores

Depois da polêmica da proibição de bares do Centro de Vitória manterem mesas e cadeiras na rua após as 23h, a Associação de moradores do bairro vai propor um pacto de convivência com os comerciantes. O documento ficará pronto em 45 dias e será apresentado ao Ministério Público Estadual (MP-ES) e à prefeitura.
De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Centro (Amacentro), Everton Martins, o documento será construído por uma comissão. Depois disso, será apresentado em uma assembleia dos moradores para ser aprovado ou rejeitado pelos populares que residem no Centro.
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O presidente da Amacentro pede que a comunidade participe da discussão, levando sugestões, e diz que o que se busca é um acordo entre aqueles que querem tranquilidade e os que querem curtir a vida noturna da Rua 7 de Setembro. “Eu acho que é possível chegar a um pacto de boa convivência entre quem busca o sossego e quem convive no espaço público”, frisou à Rádio CBN.
Comerciantes
O presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares (Sindbares), Wilson Calil, diz que o sindicato tem buscado diálogo com a prefeitura da capital no sentido de solucionar o problema da maneira mais consensual possível, buscando atender aos interesses dos moradores e dos comerciantes.
O presidente do Sindbares também avalia que o acordo é a melhor solução para a disputa na Rua 7. “A cidade é de todos nós. Então, cada um tem que abrir mão um pouquinho para que tudo possa dar certo e para que a convivência fique harmônica”, declarou à CBN.
Poder público
A prefeitura de Vitória, por meio de nota, informou que, conforme indicação do MP-ES, vai observar o cumprimento da lei no Centro, em relação a excessos em áreas públicas. Além disso, a nota acrescenta que não há nenhuma medida nova prevista no trabalho preventivo que a prefeitura faz relativo ao cumprimento da lei no bairro.