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Prefeitura e MP receberão proposta contra barulho no Centro em 45 dias, dizem moradores

Associação de moradores do bairro vai propor um pacto de convivência com os comerciantes

Publicado em 24 de Março de 2017 às 19:46

Publicado em 

24 mar 2017 às 19:46
Depois da polêmica da proibição de bares do Centro de Vitória manterem mesas e cadeiras na rua após as 23h, a Associação de moradores do bairro vai propor um pacto de convivência com os comerciantes. O documento ficará pronto em 45 dias e será apresentado ao Ministério Público Estadual (MP-ES) e à prefeitura.
De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Centro (Amacentro), Everton Martins, o documento será construído por uma comissão. Depois disso, será apresentado em uma assembleia dos moradores para ser aprovado ou rejeitado pelos populares que residem no Centro.
Prefeituras e MP receberão proposta contra barulho no Centro em 45 dias, dizem moradores
O presidente da Amacentro pede que a comunidade participe da discussão, levando sugestões, e diz que o que se busca é um acordo entre aqueles que querem tranquilidade e os que querem curtir a vida noturna da Rua 7 de Setembro. “Eu acho que é possível chegar a um pacto de boa convivência entre quem busca o sossego e quem convive no espaço público”, frisou à Rádio CBN.
Comerciantes
O presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares (Sindbares), Wilson Calil, diz que o sindicato tem buscado diálogo com a prefeitura da capital no sentido de solucionar o problema da maneira mais consensual possível, buscando atender aos interesses dos moradores e dos comerciantes.
O presidente do Sindbares também avalia que o acordo é a melhor solução para a disputa na Rua 7. “A cidade é de todos nós. Então, cada um tem que abrir mão um pouquinho para que tudo possa dar certo e para que a convivência fique harmônica”, declarou à CBN.
Poder público
A prefeitura de Vitória, por meio de nota, informou que, conforme indicação do MP-ES, vai observar o cumprimento da lei no Centro, em relação a excessos em áreas públicas. Além disso, a nota acrescenta que não há nenhuma medida nova prevista no trabalho preventivo que a prefeitura faz relativo ao cumprimento da lei no bairro.

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