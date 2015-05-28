Prefeitura é condenada a indenizar família com túmulo violado na Serra

Por conta da violação dos túmulos no Cemitério Municipal de Carapina, no ano de 2011, essa semana a Justiça determinou que a prefeitura indenize em R$ 25 mil, por danos morais, a dona de casa. O valor deve ser atualizado monetariamente a partir do início da condenação e acrescido de juros a contar da data do acontecimento.A decisão é da juíza da Vara da Fazenda Pública da Serra, Telmelita Guimarães Alves, que determinou ainda que o município restitua os túmulos à Edite. Pelos lotes, a mulher pagou cerca de R$ 66,33 em 1995.Assim que descobriu a situação, em 2011, Edite procurou o coveiro do cemitério. Como resposta obteve que a prefeitura ordenou a retirada dos restos mortais por não haver uma lápide na cova familiar. Os corpos dos parentes estavam em sacos, jogados em um monte. Com o problema, a família entrou com uma ação contra o município em 11 de julho do mesmo ano.O fim indigno dado à mãe, sobrinha e tio fez com que Edite passasse mal, como lembra sua filha Neide Chaves dos Santos.

"Ela começou a chorar e o coveiro disse que tinha tirado minha avó e as outras pessoas de lá, e colocado em um saco. Ela passou até mal no cemitério, quando viu minha avó dentro de um saco preto jogado. Nem sabemos se é realmente a minha avó. Eles não deviam ter feito isso. Eles sequer avisaram à família. A sepultura era comprada, temos documentação e tudo. Minha mãe sempre ia lá, por ser muito católica. Sempre levava velas. Ela ficou muito sentida por terem feito isso com os restos mortais da mãe dela", contou à Rádio CBN Vitória.DNAMesmo com a decisão da juíza sendo favorável apenas à devolução dos lotes e à indenização, a família vai continuar exigindo que exames sejam feitos para identificar os restos mortais e colocá-los novamente nos túmulos. Segundo Neide, seus primos, filhos do tio que estava enterrado no mesmo local, também exigem da prefeitura que façam o exame de DNA nos restos mortais retirados das covas para identificação. O desejo deles é levá-lo para uma fazenda em São Paulo, onde moram, e enterrá-lo junto com o corpo da mãe deles.A Prefeitura da Serra alegou, durante o processo, que convocou proprietários dos lotes funerários para regularizar a situação. Alegou anda que Edite e outras pessoas assinaram a notificação. A advogada que cuida do caso, Elza Auxiliadora Loss dos Reis explica que sua cliente é analfabeta."Ela não lembrava nem o que era. Ela é iletrada. Uma pessoa com 70 e tantos anos, vai lembrar do quê? Se diz alfabetizada porque sabe assinar o nome. A Prefeitura não deu a mínima na época e desdenhou do sofrimento dela. Ela é uma pessoa carente, sem propósito financeiro nenhum, ela queria que fosse devolvido os restos mortais de seus entes", disse.IdentificaçãoUm exame grafotécnico foi realizado e comprovou que o documento é inválido, uma vez que Edite não consegue reconhecer nem mesmo sua assinatura. Quanto à identificação dos ossos, a advogada acredita que não terá como realizar. "Não há como identificar no meio de tanto osso, tantos restos mortais. Eles não catalogaram. Não foram de sepultura em sepultura. Imagine guardar um monte de osso em um saco de lixo? Houve total falta de cautela. A prefeitura infringiu vários artigos constitucionais", afirmou.Ainda cabe recurso por parte da prefeitura. A procuradoria municipal da Serra informou, por meio de nota, que "vai avaliar as providências cabíveis a serem tomadas no prazo de 30 dias". O comunicado acrescenta que o processo foi ajuizado em 2011 e a administração do cemitério foi terceirizada.