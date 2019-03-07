Foliões curem o agito do bloco Tô Baby, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Vitor Jubini

Mesmo após a confusão no Centro de Vitória na madrugada da última segunda-feira (4), a prefeitura vai manter o esquema de segurança durante o desfile de blocos na cidade neste fim de semana. O secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira, afirmou que policiamento durante e após os blocos é definido durante liberação de autorização para os grupos. Quanto a dispersão de aglomerações que continuam após o encerramento dos blocos, diz que “cada caso é um caso”.

Após a passagem dos blocos, muitas pessoas continuam ocupando espaços públicos na cidade. A presença de carros de som vêm causando muito incômodo para moradores e comerciantes de locais próximos da realização dos eventos.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória vai manter estratégia de segurança em blocos

O secretário explica que nestes casos, são duas situações distintas: Uma em que as autoridades tem ciência dos eventos clandestinos e impedem o início dos mesmos, e outra após os blocos, em que as pessoas já estão reunidas e a dispersão se torna um procedimento complexo.

“Uma coisa é você ter o tal do 'baile mandela' que a gente está monitorando e tenta impedir o início dele. A gente tem tido um sucesso com essa parceria, principalmente com a Polícia Militar. Isso acontece ao longo de todo ano. Outra coisa distinta é que vai ter um bloco, já vão ter ali centenas ou milhares de pessoas já reunidas. O processo de dispersão desse público é muito delicado, que pode as vezes ocasionar um transtorno ainda maior do que o que já está acontecendo pela junção das pessoas. É algo que a gente sugere que não aconteça, mas que quando acontece, a avaliação se vale a pena dispersar o público é muito delicada”, explicou.

Sobre um maior intensificação no monitoramento de eventos e aglomerações para evitar transtornos como o episódio no Centro de Vitória, o secretário afirmou que o carnaval é um período diferente, em que acontecem excessos, mas que todos os casos são analisados individualmente.

“O carnaval é um momento diferente na vida da cidade. Aglomeração de 5, 10 mil pessoas em algum local vai ter os resultados de você agrupar 5, 10 mil pessoas se divertindo, bebendo, etc. O que a gente tem trabalhado é para evitar o excesso, e isso nós felizmente tivemos sucesso, tanto Guarda Municipal como Polícia Militar, durante o carnaval oficial nós tivemos um ambiente de total normalidade na cidade. Esse evento pós-carnaval autorizado é algo que requer uma atenção caso a caso, justamente para não acontecer um enfrentamento. Quanto mais enfrentamento houver, mais a gente vai ter cenas desagradáveis. Então, para que haja o carnaval a gente vai continuar tendo essa parceria com a Polícia Militar, principalmente, e trabalhando para minimizar os transtornos que acontecem”, destacou.

O secretário fez um balanço positivo do Carnaval na cidade até o momento. Ele ressaltou o problema do confronto no centro da cidade, mas também destacou a grande quantidade de blocos autorizados e desfilando sem registro de ocorrências na Capital.

“A gente teve aí 36 ou 37 blocos autorizados, todos saindo de maneira tranquila, não tivemos durante o carnaval formal nenhum tipo de problema sério. Tudo transcorreu com muita alegria, com muita paz. A grande maioria do que a gente viu foi sucesso total. Tivemos um problema numa noite, um problema de confronto. Mas, a gente tem que olhar a parte cheia do copo. Acreditamos que houve aí em todos esses dias a atuação da Guarda Municipal com as interdições, da Polícia Militar fazendo seu trabalho. Então, acho que foi um balanço extremamente positivo. Tão positivo que tivemos quase o dobro de blocos do ano passado. Sinal de que a coisa tem ido numa direção correta”, completou.

Segundo o secretário, 253 autos de infração foram aplicados pela Guarda Municipal no período de Carnaval na cidade. Além disso, nove pessoas foram autuadas pela Secretaria de Meio Ambiente por uso de carro de som em horário irregular e devem pagar multa de R$ 6.350,00 cada.

Associação reforça pedido à PM e Prefeitura

Neste sábado (9) acontece o desfile do tradicional bloco Kustelão, em Jardim Camburi, com a promessa de arrastar milhares de foliões por ruas do bairro. Com o objetivo de evitar exageros, a Associação de Moradores de Jardim Camburi protocolou junto a Polícia Militar e a Prefeitura de Vitória um ofício para que os órgãos monitorem e façam cumprir os horários estabelecidos, como destaca o presidente da Associação, Enock Sampaio.

O presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio, protocolou ofício na prefeitura e Polícia Militar pedindo segurança durante bloco no bairro Crédito: José Carlos Schaeffer

“Tudo aquilo que é superior ao que está estabelecido é incomodo. Porque vai ser em vias públicas, então tudo que ultrapassar aquele horário vai ter problema porque não vai ter pessoas para estarem lá olhando. E por isso que a gente pede as autoridades competentes o cuidado para evitarem o descumprimento desses horários”, destacou.