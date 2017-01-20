Prefeitura de Vitória vai lançar nova licitação para parque tecnológico ainda este mês

A prefeitura de Vitória vai lançar até o final do mês de janeiro um novo edital de licitação para a construção do primeiro edifício do Parque Tecnológico, em Goiabeiras. A antiga licitação foi cancelada após uma decisão judicial movida pela empresa que ficou em segundo lugar na concorrência. As obras devem começar no primeiro semestre deste ano e o investimento será de R$ 10 milhões, valor já disponível. A previsão é de que a unidade seja finalizada em 2018.

O principal modelo para Vitória é o Parque Tecnológico de Florianópolis, em Santa Catarina. Com mais de 4 milhões m², as empresas no espaço, de acordo com o diretor do empreendimento, Leandro Carioni, hoje representam 49% da arrecadação de impostos da Capital, muito conhecida também pelo turismo.

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Leandro esteve em Vitória nesta quarta-feira (20) para uma palestra com pessoas do setor de tecnologia e inovação e disse que o parque catarinense tinha menos de 300 m² no início, mas se expandiu com o tempo. Ele comentou o que é necessário ter no espaço. “A primeira questão são os talentos. Vitória tem, mas eles precisam estar em um local privilegiado. Precisam ter o olho do governo, com leis que incentivem, além do conhecimento da academia integrado às empresas, para gerar mais competitividade”, explica.

Geração de trabalho e renda

O prefeito Luciano Rezende acredita que o parque tecnológico é a grande aposta para geração de trabalho e renda para Vitória, principalmente após a perda dos recursos do Fundap. “A nossa cidade já é voltada para inovação e tecnologia. Somos a terceira melhor cidade para empreender no país, atrás justamente de Florianópolis e São Paulo. Imagine quando a gente juntar isso tudo em um só espaço. Não só grandes empresas, mas empresas pequenas e outras que não existem no momento”, pondera.