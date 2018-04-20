Professores de Vitória fizeram protesto nesta sexta-feira (20) Crédito: Eduardo Dias

A Prefeitura de Vitória decidiu que não vai pagar os dias não trabalhados dos professores da rede municipal que estão de greve há 26 dias. A informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (20) pelo procurador-geral do município, Rubem Francisco de Jesus. Segundo ele, os salários não serão pagos porque a paralisação da categoria foi considerada ilegal pela Justiça.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória vai cortar o ponto dos professores grevistas

"Não vão receber (os dias não trabalhados). Serão disponibilizados os contracheques, provavelmente na segunda-feira, e eles vão ver que não vai ser valor cheio. A Justiça declarou que a greve é ilegal, qual atitude o município pode tomar? Remunerar esse pessoal? É uma questão de legalidade. O município não tem como remunerar aquele que não trabalhou", explicou o procurador-geral.

Além do não pagamento dos salários referentes aos dias de paralisação, Rubem Francisco de Jesus voltou a afirmar que a prefeitura não vai negociar com os professores enquanto a greve não for encerrada. Outra decisão já tomada pela prefeitura é a de não aceitar a reposição de aulas nos fins de semana, para que os alunos não sejam prejudicados.

Na avaliação de Paulo Loureiro, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), a prefeitura "está procurando problema" ao decidir não pagar os dias não trabalhados pelos grevistas.

"A prefeitura vai criar um problema para ela mesma. Se ela corta o ponto, a categoria não vai ter obrigação de repor. Não repondo esses 26 dias, o ano letivo não fecha. Nós somos uma categoria que fazemos greve e depois fazemos a reposição de todas as horas para os alunos", disse o representante do sindicato.

A paralisação dos professores da Capital começou no dia 26 de março. De acordo com informações do Sindiupes, cerca de 70 das 103 escolas municipais estão com atividades totalmente paralisadas. Uma greve que afeta diretamente certa de 35 mil alunos.

Em uma assembleia realizada na manhã desta sexta-feira, os professores decidiram que a paralisação vai continuar. Após a reunião, os professores fizeram uma passeata na Avenida Vitória. Uma nova assembleia está marcada para a quinta-feira da semana que vem, dia 26.

Entre as principais reivindicações dos professores estão a reposição de perda inflacionária dos últimos quatro anos (28%) e também a execução do plano de carreira. Segundo a categoria, o plano de carreira não está sendo obedecido desde 2016.