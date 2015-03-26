Há mais de um ano, uma Kombi cor branca ocupava uma vaga na Rua Alto Ramos, no bairro de Maruípe, em Vitória. A situação do veículo, com marcas e buracos de ferrugem, incomodava os moradores, que pediram a remoção da sucata à Prefeitura de Vitória. Foram ouvidos e, há pelo menos um mês, a Guarda de Trânsito Municipal monitora o carro, que estava com o licenciamento vencido desde 2010. O dono foi notificado, mas nada fez. Nesta quinta-feira (26), enfim, a Kombi velha desocupou o espaço em frente a um condomínio.Os relatos de abandono de carros são constantes na Capital. Na mesma situação que a Kombi, existem pelo menos outros 64 veículos espalhados pelas ruas de Vitória, segundo estimativa da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória. Após notificar os respectivos donos, nesta semana essa "frota-fantasma" começa a deixar as ruas e ocupar um pátio de veículos na Rodovia do Contorno, em Cariacica.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória remove carros abandonados nas ruas

Um carro abandonado pode virar abrigo de moradores de rua e usuários de drogas, sem contar no risco de servir de criadouro de mosquitos da dengue.

É exatamente esse tipo de situação que a prefeitura tenta evitar, segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira Mota. Ele explicou como é realizada a remoção desses automóveis. "Inicialmente recebemos as denúncias pelo 156, enviamos uma equipe da Guarda de Trânsito. Ela vai até o local e constata as condições daquele veículo. Dá para você visualmente identificar se aquele veículo está ali há muito tempo. Constatado o estado de abandono, nós anotamos a placa do veículo e através dos dados do Detran, de registro do veículo, enviamos uma notificação pelos Correios, o AR, e com o retorno desse AR, confirmando a notificação, o proprietário tem 48 horas. Passado esse prazo, recolhemos", esclareceu.

Quando o proprietário não consegue ser notificado pelos Correios, a prefeitura publica um edital no Diário Oficial do Município. O prazo para recolhimento é o mesmo: 48 horas.

O primeiro carro removido pela ação foi um Fiat Panorama em avançado estado de deterioração que estava localizado na Ilha de Santa Maria. No Morro do Romão, um dos veículos removidos estava apenas na carcaça, sem rodas e nem mesmo motor.

Documentação atrasada ou problemas mecânicos são alguns dos fatores que podem estar relacionado ao abandono do veículo, uma vez que a regularizar fica mais caro do que o valor do carro, como avalia Fronzio Mota: "Às vezes, a pessoa está com um veículo que demanda um conserto que ela não tem condições de custear. Mas em média, são veículos muito velhos que economicamente não justificam o reparo e acabam sendo deixados nas ruas", afirmou.