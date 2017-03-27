Prefeitura de Vitória e taxistas se reúnem para discutir reivindicações da categoria

A Prefeitura da Capital e taxistas se reuniram para discutir o pedido de maior fiscalização da Uber. A reunião foi realizada nesta segunda-feira (27), após protestos da categoria na Segunda Ponte e na Reta do Aeroporto, no início do dia.

O representante dos taxistas Carlos de Castro afirma que a briga com o aplicativo é desigual. “Esse aplicativo está cometendo um crime no Código Nacional de Trânsito. Isso é transporte irregular que funciona por um acordo com a prefeitura. Eles estão tirando o pão dos taxistas, mas nem mesmo eles estão conseguindo se alimentar, já que são 8 mil atuando nas ruas da cidade”, afirmou.

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Os taxistas pedem que os motoristas do Uber tenham as mesmas obrigações que eles como o uso de crachás e carros plotados. Segundo o secretário de de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), Oberacy Emmerich Júnior, essas exigências não podem acontecer.

Segundo a Setran, as Operadoras de Tecnologia de Transporte (OTT) como o Uber são empresas de direito privado (como qualquer empresa que possua CNPJ) e por isso pagam ao município o Imposto Sobre Serviço (ISS). As OTTs ainda pagam o preço público pelo uso das vias públicas (1% do valor total de cada corrida iniciada em Vitória, que aparece na nota fiscal do passageiro).

Ainda de acordo com a Setran, as operadoras são fiscalizadas quanto a práticas abusivas de preço ou descumprimento nos acordos estabelecidos com seus clientes, bem como outras exigências descritas no decreto que regulamenta a atividade.

Obrigações

Os taxistas de Vitória têm obrigações e direitos específicos, baseados na lei municipal 7.362/2008, uma vez que recebem da Prefeitura uma permissão pública, por meio de licitação de pessoa física, para prestação de serviço de transporte individual de passageiro nas vias do município. Por isso, os taxistas são fiscalizados diretamente pela Prefeitura.