Esgoto na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória Crédito: Marcelo Prest | A Gazeta

Há cerca de um mês, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou uma lista de imóveis da prefeitura de Vitória que não estavam ligados à rede de esgoto. A prefeitura contestou os números, mas se comprometeu a realizar a ligação dos prédios públicos à rede em 30 dias. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, ainda restam cinco imóveis sem ligação.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória ainda tem imóveis não ligados à rede de esgoto

Em maio, a Cesan informou que a prefeitura de Vitória precisava realizar a ligação de 59 imóveis à rede de esgoto. No entanto, a administração municipal informou que desse total, 18 prédios não poderiam ser conectados porque não há rede disponível. Com isso, restaram 41 imóveis para se interligarem.

Os cinco imóveis que ainda precisam ser ligados à rede de esgoto não estão poluindo o meio ambiente, garante o secretário Luiz Emanuel Zouain. “Há fossas filtro onde o esgoto cai e depois vem um caminhão que succiona e recolhe esse material para levar para a estação de tratamento”, disse.

O secretário não soube informar quais são esses imóveis que ainda devem ser ligados à rede coletora. No entanto, ele afirmou que o trabalho será feito nos próximos dias.