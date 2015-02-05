Alinhada ao discurso de conscientização quanto à situação hídrica do Estado, que enfrenta a pior seca em 40 anos, a Prefeitura de Vitória também está adotando alternativas para reduzir o consumo de água. As ações impactam tanto o Executivo Municipal quanto a população.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória adota medidas para economizar água nos prédios municipais

Diante da crise, a prefeitura está fazendo um trabalho de conscientização com os servidores. No Palácio Municipal, foram lacrados quatro pontos de saída de água, sendo três internos e um externo, para evitar o uso por terceiros. Tampões foram colocados e torneiras retiradas.

Em outros imóveis públicos, a administração está fazendo um levantamento com o apoio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Cleber Guerra. "Inclusive, aproveitamos para levantar possíveis vazamentos. Uma ação extremamente importante", informou.

Com a medida, a expectativa é de que haja uma economia acima de 30% do consumo de água na administração municipal. Nos 16 chuveiros instalados nas praias de Vitória, os aparelhos serão adaptados com temporizadores, segundo Guerra. "O tempo de abertura, inicialmente, de 50 segundos, estamos passando para 20 segundos".

Outros serviços também vão passar por modificações: a partir de agora, as plantas da cidade, os canteiros centrais e as ruas que recebem as feiras livres só poderão ser regadas ou lavadas com o uso de caminhões pipas, sem água tratada, ou seja, a fonte não será o sistema da Cesan.

O prefeito Luciano Rezende deve ainda criar o Gabinete de Gestão Integrada Ambiental na próxima semana com a finalidade de discutir outros assuntos como a qualidade do ar da cidade, situações dos esgotos, o uso de energia limpa, resíduos sólidos e arborização, além de fiscalizar, gerenciar e executar soluções em relação ao abastecimento e qualidade da água.

Uma minuta de lei está sendo elaborada para proibir a lavagem de carro e calçadas com água tratada. Entrando em vigor, quem descumprir a lei será multado e, dependendo da infração, poderá ser enquadrado na legislação de crime ambiental, segundo o secretário municipal de Meio Ambiente.

"Essa lei é uma das mais importantes da pauta e será encaminhada para a Câmara Municipal. Não tenho dúvidas de que diante da atual crise, essa matéria será tratada como urgente, urgentíssima pelos vereadores", explicou.