Prefeitura de Vila Velha não sanciona PDM e projeto volta à Câmara

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs

A Prefeitura de Vila Velha não sancionou o projeto de lei sobre o Plano Diretor Municipal (PDM). O prazo para o município promulgar a lei venceu nesta quinta-feira (29). Agora, a Câmara Municipal de Vila Velha precisa publicar a lei no prazo de 72 horas. Na última terça-feira (27), os vereadores derrubaram 34 dos 38 vetos do prefeito Max Filho (PSDB) referente a emendas ao projeto.

Em entrevista à CBN nesta quarta, o relator da matéria, vereador Heliosandro Mattos (PR) afirmou que estava confiante de que o município fosse sancionar o PDM.

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O vereador disse que relatou a favor dos vetos para preservar os anseios da população, já que todas as emendas eram de autoria da sociedade civil e entidades representativas. As quatro emendas apresentadas por vereadores tiveram os vetos mantidos.

Segundo o vereador, o prefeito Max Filho já tinha sido comunicado que os vetos seriam derrubados. “Eu disse a ele publicamente que os vetos apresentados eram prejudiciais aos interesses da coletividade da nossa cidade. Isso colocaria o prefeito em uma insegurança jurídica porque a prefeitura deu uma contribuição ao contrário, que poderia resultar em uma ação de improbidade administrativa”.

Segundo o legislativo municipal, os vetos foram rejeitados pelos vereadores porque estavam retirando da matéria os mapas de zoneamento urbano da cidade, a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e vários outros avanços pertinentes à expansão das atividades econômicas, à ocupação do solo urbano e ao sombreamento.

Representantes de classe como a Junta Comercial do Estado, a Federação das Indústrias, a Associação dos Contabilistas, o Conselho Regional de Contabilidade e o Sindicato da Indústria de Panificação solicitaram a rejeição dos vetos.